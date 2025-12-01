プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（57）が11月30日に自身のインスタグラムを更新し、インフルエンザが流行していると報告した。

木下氏は「今シーズンのインフルエンザは、例年よりかなり早く流行が始まり、医療機関でも陽性率が8〜9割になる日が出ています。その背景にあるのが“A香港型の変異株（サブクレードK）”と呼ばれる新しいタイプです」といい「このサブクレードKは、ウイルス表面にある“とげ”のような部分（HAタンパク）の形が少し変わったタイプで、多くの人がまだ免疫を持っていない → 一気に広がりやすいという特徴があります」と解説する。

「『変異株って、ワクチン効くの？』ここが一番の心配だと思いますが、答えは『変異株でもワクチンはしっかり効果があります』。理由は、サブクレードKは細かい部分は変わっていても、ウイルスの“骨格”は元のA香港型と同じライン だからです」

「つまり、形が“少し違う兄弟”くらいの差で、完全に別物ではない＝ワクチンの免疫が十分働くということです。実際、世界的にも『ワクチンとの相性は悪くない『重症化予防効果は保たれる』と評価されています」とし「迷っている方には早めの予防接種をおすすめします」としていた。