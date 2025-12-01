　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月1日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ最下位に沈むKADOKAWAサクラナイツ。チーム浮上のきっかけは、先発・堀慎吾（協会）の肩にかかっている。

【映像】小さな天才・堀慎吾の復活は！？

　“小さな天才”と呼ばれる男が苦しんでいる。堀は前回の試合でも敗れ、まさかの3連続ラス。12戦してトップ2回も物足りないが、残り10戦が3着5回・4着5回は、堀の力を知る者からすれば、首をひねるばかりだろう。とにかくチームが浮上するために、堀の復調は絶対に必要。それは今夜なされるか。

　リーグ8位と苦しむ渋谷ABEMASも、なかなか光明が差さない。ムードメーカー日向藍子（最高位戦）も▲162.5という成績では、周囲を明るく照らす笑顔も、輝きが鈍るというものだ。もともと守備的な麻雀を打つだけに、一気に挽回というわけにもいかないだろうが、まずは今期2勝目を手にして、気分を切り替えたい。

　リーグ5位のTEAM雷電は、黒沢咲（連盟）が先発。こちらも▲67.5と結果が出ていない。あと少しでプラス復帰というところでトップや連対につながらず、足踏み状態が続く。打点力には定評があるだけに、チャンスをどれだけ活かせるか。「特技・ドラ引き」が炸裂すれば、今あるマイナスなど簡単に返せる。

　チームはリーグ7位ながら、状態としては上向きなのがセガサミーフェニックス。竹内元太（最高位戦）は個人3連勝の快進撃で、個人のプラスも3ケタ目前まで来た。前年覇者だけに、勝ちの味は知っている。このまま好調を持続できれば、年内でのマイナスポイント完済はもちろんのこと、上位陣に食い込む可能性も十分だ。

【12月1日第1試合】

KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）個人34位　▲178.7
渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）個人33位　▲162.5
セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人12位　＋89.4
TEAM雷電・黒沢咲（連盟）個人26位　▲67.5

【11月28日終了時点での成績】

1位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋581.1（52/120）
2位　EX風林火山　＋536.1（52/120）
3位　BEAST X　＋62.2（52/120）
4位　赤坂ドリブンズ　▲18.6（50/120）
5位　TEAM雷電　▲72.4（50/120）
6位　U-NEXT Pirates　▲121.2（54/120）
7位　セガサミーフェニックス　▲152.2（50/120）
8位　渋谷ABEMAS　▲192.3（52/120）
9位　EARTH JETS　▲287.8（52/120）
10位　KADOKAWAサクラナイツ　▲334.9（48/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 