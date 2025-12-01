Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月1日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ最下位に沈むKADOKAWAサクラナイツ。チーム浮上のきっかけは、先発・堀慎吾（協会）の肩にかかっている。

【映像】小さな天才・堀慎吾の復活は！？

“小さな天才”と呼ばれる男が苦しんでいる。堀は前回の試合でも敗れ、まさかの3連続ラス。12戦してトップ2回も物足りないが、残り10戦が3着5回・4着5回は、堀の力を知る者からすれば、首をひねるばかりだろう。とにかくチームが浮上するために、堀の復調は絶対に必要。それは今夜なされるか。

リーグ8位と苦しむ渋谷ABEMASも、なかなか光明が差さない。ムードメーカー日向藍子（最高位戦）も▲162.5という成績では、周囲を明るく照らす笑顔も、輝きが鈍るというものだ。もともと守備的な麻雀を打つだけに、一気に挽回というわけにもいかないだろうが、まずは今期2勝目を手にして、気分を切り替えたい。

リーグ5位のTEAM雷電は、黒沢咲（連盟）が先発。こちらも▲67.5と結果が出ていない。あと少しでプラス復帰というところでトップや連対につながらず、足踏み状態が続く。打点力には定評があるだけに、チャンスをどれだけ活かせるか。「特技・ドラ引き」が炸裂すれば、今あるマイナスなど簡単に返せる。

チームはリーグ7位ながら、状態としては上向きなのがセガサミーフェニックス。竹内元太（最高位戦）は個人3連勝の快進撃で、個人のプラスも3ケタ目前まで来た。前年覇者だけに、勝ちの味は知っている。このまま好調を持続できれば、年内でのマイナスポイント完済はもちろんのこと、上位陣に食い込む可能性も十分だ。

【12月1日第1試合】

KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）個人34位 ▲178.7

渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）個人33位 ▲162.5

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人12位 ＋89.4

TEAM雷電・黒沢咲（連盟）個人26位 ▲67.5

【11月28日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋581.1（52/120）

2位 EX風林火山 ＋536.1（52/120）

3位 BEAST X ＋62.2（52/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲18.6（50/120）

5位 TEAM雷電 ▲72.4（50/120）

6位 U-NEXT Pirates ▲121.2（54/120）

7位 セガサミーフェニックス ▲152.2（50/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲192.3（52/120）

9位 EARTH JETS ▲287.8（52/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲334.9（48/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

