V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の富士通カワサキレッドスピリッツは1日（月）、2026年度入社の内定選手4名を発表した。クラブ公式SNSが伝えている。今回、内定が発表されたのはセッターの長田力斗と早坂奏之介、オポジットの梅本春之助、リベロの水野永登ら4名だ。

高川学園高校出身の長田は2022年に愛知学院大学へ入学し、現在は同大学の4年生。これまで、西日本大学男子選手権大会（西日本インカレ）や、東海大学男子バレーボールリーグ戦の春季、秋季大会で何度もセッター賞を獲得した。2022年にはFISUワールドユニバーシティゲームズに向けた東西大学男子強化合宿、2023年には男子日本代表候補若手有望選手合宿のフランス遠征に参加している。身長は182センチ。チームでの背番号は、2を着用する。

鎮西学院高校出身の梅本は2022年に中央大学へ入学し、現在は同大学の4年生。つくばユナイテッドSun GAIAに所属している梅本鈴太郎は実の兄だ。2024年に行われた関東大学男子バレーボールリーグ戦の春季大会では、チームの優勝に貢献した。身長は189センチ。チームでの背番号は、15を着用する。

仙台商業高校出身の早坂は2022年に順天堂大学へ入学し、現在は同大学の4年生。今季、ウルフドッグス名古屋に入団した早坂心之介は実の兄だ。身長は183センチ。チームでの背番号は、18を着用する。

岡谷工業高校出身の水野は2022年に専修大学へ入学し、現在は同大学の4年生。今季、大学の試合では日本代表や大同生命SV.LEAGUEで活躍する甲斐優斗に代わり、チームのキャプテンを務めている。2024年に行われた第77回秩父宮賜杯 全日本バレーボール大学男子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2024（全日本インカレ）ではチームの初優勝に貢献し、自身もリベロ賞を受賞した。身長は172センチ。チームでの背番号は、24を着用する。

なお、内定選手の合流時期は明かされていない。