バネの先っぽについたボールをいろんな方向に伸ばしたり倒したりして離すと、ボールが「ボヨヨン」と揺れまくる様子をブラウザ上で再現したのが「Boing」です。作者はGreg Sadetskyさんで、記事作成時点でネットユーザーにより130万回以上、ボヨヨンされています。

Boing

https://boing.greg.technology/



遊び方は簡単で、画面上の赤いボールをドラッグして好みの位置まで伸ばし、離すだけ。ボールがボヨヨンと跳ね回ります。



画面下部には自分がボールをボヨヨンした回数と世界中でボールがボヨヨンした総数が表示されています。また、「boing heatmap」をクリックするとヒートマップが表示され、「slomo」をクリックするとボールの動きがスローモーションになります。



ヒートマップがコレ。ユーザーがボールを離した位置を示しています。



実際に「Boing」でボールを跳ね回らせた動画が以下です。

ブラウザ上でバネがボヨヨンと跳ね回る様子を再現した「Boing」 - YouTube

GitHub上で「Boing」のソースコードが公開されています。

GitHub - gregsadetsky/boing

https://github.com/gregsadetsky/boing



なお、作者のSadetskyさんは自身のXアカウントでユーザーによるボヨヨン総数が100万回を突破したことを祝っていました。