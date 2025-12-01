【学園アイドルマスター 「初星学園HR #STEP3 葛城 リーリヤ」】 12月4日19時より生配信予定

バンダイナムコエンターテインメントは、Android/iOS/PC向け学園アイドル育成シミュレーション「学園アイドルマスター」の新シナリオ「STEP3 葛城 リーリヤ」の予告を公開した。12月4日19時より生配信を予定している。

海外出身のアイドル「葛城リーリヤ」の新シナリオとなっており、予告では「わたしが持っている能力って、いったい何だろう？」と悩むセリフがあり、どのようにアイドルとして成長していくのか気になるところ。また、「禁断の呪法」や「結界系アイドル」など気になるワードも出ている。

THE IDOLM@STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.