「学園アイドルマスター」にて葛城リーリヤの新シナリオ「STEP3」が登場。12月4日に生配信も決定
【学園アイドルマスター 「初星学園HR #STEP3 葛城 リーリヤ」】 12月4日19時より生配信予定
バンダイナムコエンターテインメントは、Android/iOS/PC向け学園アイドル育成シミュレーション「学園アイドルマスター」の新シナリオ「STEP3 葛城 リーリヤ」の予告を公開した。12月4日19時より生配信を予定している。
海外出身のアイドル「葛城リーリヤ」の新シナリオとなっており、予告では「わたしが持っている能力って、いったい何だろう？」と悩むセリフがあり、どのようにアイドルとして成長していくのか気になるところ。また、「禁断の呪法」や「結界系アイドル」など気になるワードも出ている。【【生配信】学園アイドルマスター 「初星学園HR #STEP3 葛城 リーリヤ」【アイドルマスター】】
学園アイドルマスター
新シナリオ『STEP3』
続報は生配信をチェック☑
📺12月4日(木) 19:00～ (予定)
※日時・内容は予告なく変更になる場合がございます#学マス pic.twitter.com/gbaHvwBO3A
