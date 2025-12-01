公園にひとり捨てられカラスに狙われていた小さな子猫の保護時の様子を収めた動画は、記事執筆時点で46万再生を超え、「こんなに可愛いのに何故って思わずにはいられない」「カラスに食べられなくてよかった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：公園に捨てられ、カラスに狙われていた黒猫の赤ちゃん→保護された結果…思わず感動の『素敵な展開』】

カラスに狙われていた乳飲み子

猫の保護活動の様子を主にアップされている、YouTubeチャンネル「にこねこ【保護猫の保育園】」。ある日、公園でカラスに狙われていた乳飲み子を保護した方から子猫を預かったといいます。

子猫は飼い猫だったのか、人に慣れていて爪も切られていたのだとか。しかし、フワフワの長毛に反して、骨盤の形がわかるほどガリガリに痩せ細っていたそうです。

投稿主のにこねこさんは、子猫の長毛がポメラニアンのようだったことから「ポメ」ちゃんと名付けたといいます。

人も猫も虜にするポメちゃん

「こんなに懐っこい子をなぜ…」と言わしめるほどの持ち前の人懐っこさで、獣医師さんや看護師さんたちを一瞬で虜にしたというポメちゃん。検査の結果生後1ヶ月ほどの女の子と分かり、おそらくラグドールなのではとの見立てだったといいます。

保護猫たちがいる『にこねこ保育園』に入園してからは、同じく子猫の「ピノ」ちゃんと仲良しになり、先輩猫さんたちに優しく見守られながら過ごすようになったそうです。

ボールタワーのおもちゃで遊ぶポメちゃんの姿に、にこパパさんは「天才」と何度も声をかけていたよう。すっかり虜になっていたといいます。

不安と恐怖の日々から楽しい毎日へ

公園にひとり捨てられてしまい、カラスに狙われるという不安と恐怖で怯えながら過ごしていたポメちゃん。運よく保護主さんに見つけてもらい、にこねこ保育園に入園できるという奇跡を掴み取ったことで、楽しくて幸せな毎日がやってきました。

天真爛漫で人懐っこい性格なので、きっと素敵な出会いも遠くないでしょう。ポメちゃんのこれからが幸せいっぱいな日々になりますように。

投稿には、「こんなにかわいいポメちゃん、救われて本当に良かったです」「こんなに小さい子をなぜママから離して捨てるのか。まだまだママに甘えたい盛りの小さい子猫。元気に健やかに育ってほしい。」「楽しそうに遊ぶピノポメコンビを観てると自然に涙が溢れてしまいます。」「ぽめちゃんやピノちゃんもきっと誰かを幸せにするのでしょう」といった声が集まりました。

YouTubeチャンネル「にこねこ【保護猫の保育園】」で、ポメちゃん保護までの様子の前編や、入園後の様子を見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「にこねこ【保護猫の保育園】」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。