冬こそ映える“この色”！【GU】プチプラで試したい♡「淡ブルートップス」

冬は暗い色の服を手に取りがち。映える服で気分を変えたいなら、淡いブルーのトップスをレパートリーに加えてみて。今回は【GU（ジーユー）】で手に入る、プチプラで可愛い淡ブルートップスをピックアップしました。スタッフさんのコーディネートも参考にしながら、冬に映える淡いブルーのトップスの着こなしを楽しんで。

ラメがきらめくフェザー調カーディガン

【GU】「シャイニークルーネックカーディガンZ」\2,990（税込）

ぐっと冬らしいコーディネートが作れる、ふわふわした見た目のカーディガン。公式HPによれば「毛足の長いフェザーにラメをあしらった光沢素材」を使っているとのことで、柔らかそうな質感とラメの華やかさの両方が楽しめます。中央にあしらわれたパールボタンによって、さらに上品な雰囲気がアップ。甘めコーデやきれいめコーデにもってこいのアイテムです。

カーディガンが主役のきれいめコーデ

淡ブルーのフェザーカーデを、広がりのきれいなナチュラルカラーのフレアスカートとコーディネート。カーデの裾はタックインし、コンパクトに着こなすことでスタイルアップが狙えます。スタッフのAsukaさんは「ラメの糸が織り込まれていますが全くチクチクもせずキラキラ感が可愛いんです」と着用感を紹介。シンプルで女性らしいきれいめの着こなしは、デートやおでかけにぴったりかも。

リラックスシルエットのニットポロシャツ

【GU】「パフニットポロシャツ」\2,490（税込）

ゆったりとしたシルエットとレギュラー丈で、高い着回し力が期待できるニットポロシャツ。ぱっと華やかな色味ときちんと見えする襟で、好印象なコーディネートが作れそうです。「裾リブにより着丈の微調整が可能で、コーディネートの幅が広がる」（公式HPより）一着は、その日の気分や合わせるボトムスによって変化を付けながら着こなせそう。

淡いブルーが映えるレイヤードコーデ

ポロニットの上からコーデュロイ素材のメンズアウターをざっくり羽織った、オーバーシルエットのこなれコーデ。パンツとジャケットの色味を合わせてセットアップ風に着こなし、ブルーのニットで明るさをプラスしています。ニットの下にはシャツも仕込んで、おしゃれなレイヤードスタイルに。スタッフのMinaさんは「パフニットポロシャツはふわふわもちもちの触り心地」とその着心地を絶賛しています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Hina.W