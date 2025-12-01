『M-1』ワイルドカードは滝音 準決勝に返り咲く
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』の決勝・敗者復活が、12月21日に放送される（敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）。準々決勝で惜しくも敗退した104組の中から、4日に開催する「M-1グランプリ2025」準決勝へと返り咲きを果たすワイルドカードの1組として、滝音が選出された。
【一覧】『M-1グランプリ2024』決勝進出・出場者(ファイナリスト)
滝音は、すでに準決勝進出を決めている30組と同じ舞台に立ち、ファイナリストの座を目指して4分間に全力を注ぐ。また、準決勝終了後、午後9時30分頃からは、決勝進出者発表会見をTVerスペシャルライブで配信する。司会は第16代M-1王者のマヂカルラブリー。12月21日の決勝戦で戦う9組はいったいどんな顔ぶれになるのか。
■準決勝進出31組
・真空ジェシカ
・豪快キャプテン
・おおぞらモード
・20世紀
・今夜も星が綺麗
・ひつじねいり
・フランツ
・ヨネダ2000
・ゼロカラン
・大王
・センチネル
・めぞん
・ドンデコルテ
・イチゴ
・カナメストーン
・ミカボ
・エバース
・例えば炎
・たくろう
・生姜猫
・ネコニスズ
・ドーナツ・ピーナツ
・ヤーレンズ
・滝音（ワイルドカード）
・TCクラクション
・ママタルト
・黒帯
・カベポスター
・スタミナパン
・ミキ
・豆鉄砲
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
【一覧】『M-1グランプリ2024』決勝進出・出場者(ファイナリスト)
滝音は、すでに準決勝進出を決めている30組と同じ舞台に立ち、ファイナリストの座を目指して4分間に全力を注ぐ。また、準決勝終了後、午後9時30分頃からは、決勝進出者発表会見をTVerスペシャルライブで配信する。司会は第16代M-1王者のマヂカルラブリー。12月21日の決勝戦で戦う9組はいったいどんな顔ぶれになるのか。
・真空ジェシカ
・豪快キャプテン
・おおぞらモード
・20世紀
・今夜も星が綺麗
・ひつじねいり
・フランツ
・ヨネダ2000
・ゼロカラン
・大王
・センチネル
・めぞん
・ドンデコルテ
・イチゴ
・カナメストーン
・ミカボ
・エバース
・例えば炎
・たくろう
・生姜猫
・ネコニスズ
・ドーナツ・ピーナツ
・ヤーレンズ
・滝音（ワイルドカード）
・TCクラクション
・ママタルト
・黒帯
・カベポスター
・スタミナパン
・ミキ
・豆鉄砲
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】