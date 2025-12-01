寒くなる季節。猫たちの定位置といえばやっぱりコタツ。温もりを求めて潜り込む姿は冬の風物詩です。ところが今回、Threadsで注目を集めた猫ちゃんは、どうやら少し変わった体勢でコタツを満喫していました。投稿はThreadsにて、2.6万回以上表示。いいね数は3000件を超えました。

【写真：『コタツ』を満喫する猫→上半身だけ突っ込んだ姿で…つい笑ってしまう『絶妙な温まり方』】

猫がコタツに入るってこの入り方で合ってる？

今回、Threadsに投稿したのは「Chino」さん。登場したのは、猫のマロンちゃんです。

投稿には、見事なヘソ天姿勢のマロンちゃんが映っていました。お腹を上にして寝転びながら、頭だけをコタツの中に入れているという、なんともおもしろい状態だったそうです。体の下半分は思い切り外に出て寒そうなのに、どこか「これが一番落ち着く」みたいな雰囲気だった模様。もしかすると、マロンちゃん的にはこれが一番快適な温度だったのかもしれません。

コタツに上半身だけを入れているマロンちゃんは、見ているだけで頬がゆるんでしまうほどの可愛さ。見ている人までほんわか温かい気持ちにしてくれる、冬にぴったりな投稿ですね。

実は意外と猫あるあるなのかも…！？

こたつに上半身だけズボッと突っ込んで寝ていたマロンちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「合ってます」「もうシベリアに帰れないハスキーを思い出しました」「人間目線では可愛いが拝めるので合ってる」などの声が多く寄せられていました。

意外と「合っている」とコメントしている方が多め。もしかすると、猫界ではあるあるなコタツの入り方なのかもしれませんね。きっと今日もマロンちゃんは頭から勢いよくコタツに入って暖を取っていることでしょう。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Chino」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。