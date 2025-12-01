¾åÇòÀÐË¨²Î¡õ¹â¶¶¶³Ê¿¡õÌÚÂ¼ËïºÈ¡õÃæÅçñ¥ÂÀ¤é¥¥ã¥¹¥È8¿Í¡¢¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¹¡É¤Ç¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì
¡¡±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¡Ê12·î12ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¾ÃÅô¼° in ¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ê25¡Ë¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê25¡¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡Ê28¡¿INI¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ê26¡¿FANTASTICS¡Ë¡¢¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¿24¡Ë¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡Ê20¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ê45¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅçñ¥ÂÀ¤ÎÌµÃã¿¶¤ê¤ËÂç¾È¤ì¤ÎÃÝºâµ±Ç·½õ
¡¡Åß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤Ë1¿ÍÅÐ¾ì¤·¤¿¾åÇòÀÐ¤¬¡¢¡ÖÅÀÅô¼°¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¾ÃÅô¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°Å°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¡¢¹â¶¶¡¢ÌÚÂ¼¡¢ÃæÅç¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Âç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ËÜºî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢¾åºä¡¢¿¹¡¢ÃÝºâ¤¬±Ç²è¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤Ê¤É¤ò¥È¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤ÎÊ®¿å¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¾å±é¡£¥È¥ê¥×¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¡ÖNever Romantic¡×¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢¡ÖTrue Love¡×¡ÊINI¡Ë¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡×¡ÊFANTASTICS¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÊ®¿å¥·¥ç¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÏÂç¶½Ê³¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ç¿å¤ÎÎÌ¤À¤±ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£¾åÇòÀÐ¤¬¡Ö¤â¤¦3¿Í¤È¤â¤³¤³¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤Á¤ã¤¨¡ª¡×¤ÈÆÍÁ³¤ÎÅê¤²¤«¤±¤Ë¡¢¹â¶¶¡¢ÌÚÂ¼¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡ª¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½¾½ç¤ÊÊÖ»ö¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢ÃæÅç¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥¥é¥Á¡¼¥à¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¤¥é¥Ö¥³¥á¥³¥á¥³¥á¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·à¾ì¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¤Ç¾Ð¤¤Ç¼¤á¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢º£ÅÙ¤Ï¾åÇòÀÐ¤â´Þ¤á¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÆ¤Ó¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¹¡É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÉ´À¤ÅÏ»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤ò±ÑÊÙ´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ÀäÂÐ¤ËÎø°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤JK¡Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡Ë¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÎø°¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ëËâË¡»È¤¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÎø°¦¥È¥é¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¶»¥¥å¥óÅ¸³«¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·Â³¤±¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÈÎø°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡É¡£
