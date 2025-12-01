JO1・鶴房汐恩が年内脱退 本人の意向「自分自身を問いただし、気持ちの整理がついた」【コメント全文】
グローバルボーイズグループ・JO1のメンバーで、活動休止中の鶴房汐恩が、今年を持ってグループを脱退し、所属事務所との契約も満了することが分かった。1日、所属するLAPONEエンタテインメント公式サイトが発表した。
【写真】JO1メンバーイベント登壇時の様子
鶴房は今年5月31日、過去にオンラインカジノを利用していたことが判明し、10日間活動を自粛。その後、警視庁より単純賭博の疑いで書類送検され、当面の間、活動休止することが所属事務所の公式サイトで発表されていた。
公式サイトには、事務所側のコメントとともいん、鶴房本人のコメントも掲載されている。
【公式サイトコメント全文】
いつもJO1への温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。
このたび、鶴房汐恩は、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。
活動休止期間中、再開の可能性について、本人と事務所および他のメンバーで再三協議を重ねてまいりました。その結果、本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました。事務所といたしまして、その意向を尊重し、今回の結論に至りました。
日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後も変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
※延期しております特典会については別途ご案内いたします
【鶴房汐恩コメント全文】
JAMの皆さま、お久しぶりです。鶴房汐恩です。
活動休止をしてから約5ヶ月が経ちました。
この期間で色々考える時間もあり、契約の更新をせず、JO1の活動を終了するという判断をいたしました。
復帰を待っていてくださったJAMの方々には悲しい思いをさせてしまうことは重々承知しています。
ですが、僕自身の中で考え、自分自身を問いただし、気持ちの整理がついたので満了をもって活動を終了するという決断に至りました。
メンバーのことは今も大好きですし、JAMのみんなのことも大好きです。感謝してもしきれないと思っております。
これからもメンバーの活動を応援していきます。同じ活動ができなくなりますが心は一つです。
JAMの皆さま、オーディションも含めて約6年半の間、僕を、そしてJO1のメンバーとして応援してくださってありがとうございました。
みんな大好きです。
