今季からMリーグレポーター美女、ラグジュアリーなドレス姿に反響
麻雀のプロリーグ『Mリーグ』（ABEMA麻雀チャンネル）のリポーターを今季より務めるプロ雀士・梶梨沙子（最高位戦日本プロ麻雀協会、以下最高位戦）が11月30日、自身のインスタグラムを更新し、麻雀大会で着用したラグジュアリーなドレス姿を公開した。
【写真】ネクスト“芸能人Mリーガー”の美女たち！
最高位戦日本プロ麻雀協会に所属し、今季より、「Mリーグ」の試合後のインタビューのリポーターに就任した梶。自身もプロ雀士として活動しており、CSテレ朝チャンネルで放送中の「女流雀士 プロアマNo.1決定戦 てんパイクイーン シーズン11」にも出場中だ。
この日は梶は「てんパイクイーン」の視聴への御礼をつづるとともに、「次は勝ち上がったういかと当たるのか…！ ドキドキの対戦」と同じ最高位戦に所属する瀬戸ういかとの2ショットを公開している。
「てんパイクイーン」と言えば、業界切っての人気女流雀士たちがドレッシーな姿で闘牌するのが魅力だ。そんな「てんパイクイーン」収録後と見える梶と瀬戸のドレッシーなドレス姿の2ショットには「美女揃い」「双方美人雀士のジャンヌダルク」「や、やばすぎる」といった声が寄せられている。
引用：「梶梨沙子（最高位戦日本プロ麻雀協会）」インスタグラム（＠risako_kaji）
