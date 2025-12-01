日向坂46・松田好花が卒業発表「皆さんそんな驚いていないんじゃないですかね？」 芸能活動は継続
日向坂46・松田好花が1日、自身のブログを通じてグループ卒業を発表した。活動は2026年2月末までとなり、卒業後も芸能活動を続けるという。
【写真】日向坂46・松田好花の水着カット
松田は2017年8月、日向坂46の前身・けやき坂46の二期生として加入。活動期間は8年半に及ぶ。ブログでは「私は日向坂46を卒業します」と切り出し、「おそらくですが、皆さんそんな驚いていないんじゃないですかね？ やっぱりとか、まぁそうだよなって思われているだろうなって想像してます」と率直な胸の内をつづった。
卒業については「昨年あたりからずっと頭の中にありました」と明かし、「卒業時期については自分なりに考え、スタッフの皆さんとも相談させていただいた上で、日向坂46としての活動は2月末までとさせていただくことになりました」と報告した。
今後については「卒業後もこの世界に携わっていきたいなと思っています」と記し、芸能活動を継続することを明かした。
最後に松田は「あっという間なようで振り返るととてつもなく濃い8年半でした。でも！残りの日向坂人生約3ヶ月間まだまだここから更に濃くするつもりです！」とし、「覚悟はいいですか！ 最後まで見守っていてくださると嬉しいです」とファンに向けてメッセージを送っていた。
