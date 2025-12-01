サッカーの明治・安田J2リーグは11月29日、最終戦を迎え、モンテディオは勝利で今シーズンを終えました。目標のJ1昇格はなりませんでしたが、多くのサポーターに支えられた今季の戦いを振り返ります。



ホームに藤枝を迎えたリーグ最終戦。モンテディオは前半9分に寺山、そして、後半38分に土居が執念のゴールを決め、2対1で競り勝ちました。通算成績は15勝8分け15敗の20チーム中10位で今シーズンを終えました。

J2優勝、J1昇格を目標に掲げた今シーズンでしたが、序盤はまさかの開幕3連敗。





サポーター「モンテディオ山形はいい戦いをしていたし最後の最後に決められたのが悔しかった」サポーター「こんな時もあるので『山形一丸』となってJ2優勝を目指してJ1昇格」第4節、秋田とのホーム開幕戦でようやく初勝利を飾りますが、中々波に乗ることが出来ず、前半戦を終えた時点の順位は17位。19試合でわずか4勝、そしてJ3降格圏の18位が迫る厳しい状況で折り返しました。そして、仙台とのみちのくダービーに敗れた後チームは渡辺晋監督との契約解除を発表しました。モンテディオ山形 横内昭展監督「おはようございます」新たに就任したのが、日本代表のコーチとして森保一監督を支えた経験も持つ横内昭展監督です。攻撃力はJ2トップクラスと評価する一方で、失点の多さを課題に挙げ、後半戦に臨みます。横内監督は徐々にチームを立て直し、終盤は最終戦までの8試合は負け無し。指揮を執った18試合は10勝3分け5敗で勝ち星が大きく上回りました。モンテディオ山形は、降格圏に迫ったチームの順位を10位まで上げる手腕を見せた横内監督と契約を更新。来シーズンの続投を決めました。最終戦から一夜明けた30日、横内監督は記者会見で今シーズンを振り返り、来季への決意を語りました。モンテディオ山形 横内昭展監督「ファン・サポーターの方には満足したシーズンでは無かったと思うが最後まで戦ってくれた選手、スタッフには感謝している。就任した後半戦連勝も3連勝のチャンスはあったが届かなかった。連敗しなかったことはチームも選手も自信にしてもいい。来シーズンはJ1に手が届く順位で最後は終わりたい」前半戦の不振が響き、今シーズンは一度もJ1昇格プレーオフ圏内の6位以内に入ることがありませんでしたが、得点数は、J2リーグ20チーム中4位の58。サポーターにとっても記憶に残る多くのゴールが生まれました。サポーター「ホーム開幕戦（秋田戦）のディサロ選手のボレーシュート」サポーター「ディサロ選手のボレーシュート」サポーター「自分もああいうゴールを決めたい」サポーター「札幌戦でディサロ選手が後ろからのパスを受けて直接決めたゴール」サポーター「かなり興奮した。今年はこれが1番記憶に残っている」サポーター「高橋潤哉選手が途中から出てきて流れを変えたり決定的なゴールを決めたり」サポーター「高橋潤哉選手が決めると盛り上がる」サポーター「磐田で見た土居選手のゴール」サポーター「回り近所みんなでハイタッチ。磐田のスタジアムでこっちだけがわいわい。興奮したー」一方、29日は、モンテディオで9シーズンプレーし、今シーズン限りでの現役引退を発表した南秀仁選手（32）の引退セレモニーが行われました。モンテディオ山形18MF南秀仁選手「9年間というのは人としてサッカー選手としても成長させてもらった9年間。みなさんと過ごした日々は自分の宝物。最高の仲間たちと最高のサポーターのみなさんに感謝しています。お世話になりました。ありがとうございました」チーム、サポーターに感謝を伝え、15年のプロ生活に幕を下ろしました。最終戦には、今シーズン最多となる1万7261人が来場。リーグ戦のホームでの年間入場者数は21万289人となり、クラブ史上過去最多を更新しました。さて、来シーズンのJリーグは、シーズンの移行に伴い開催時期が変更されます。リーグ戦は来年から「秋春制」が導入され、J2リーグは8月から翌年5月までの開催期間に変わります。その変更に伴い、来年は2月から6月までの期間に特別大会が開かれます。これは、シーズン移行期間の空白を埋めるもので、J2とJ3の合わせて40チームが、4つのグループに分かれて試合を行い、ナンバーワンのチームを決めます。こちらの大会では、リーグの昇格、降格は関係ありません。その後、来年8月から新しいリーグ戦が始まり、J2リーグは再来年、2027年の5月に最終戦を迎えます。来シーズンは、この「秋春制」のリーグ戦でJ1昇格を目指します。