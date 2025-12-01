広島の菊池涼介内野手が１日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、８０００万円減の年俸１億７０００万円プラス出来高（金額は推定）でサインした。１９年から４年契約、２４年からの２年契約と２度の複数年契約を終え、新たに単年契約を結んだ。

今季は出場１１３試合で打率２割５分１厘、４本塁打、２８打点。１年目の１２年以来に規定打席に届かなかった。

「（球団から）『まだまだ出来ると思うし、レギュラーとして頼む』という声を掛けていただいた。ふがいない成績が続いているので、練習のみです。『結果を出します』という話をしました」

今季、特に夏場以降は若返りを図るチーム事情もあって出場機会を減らした。「順位も決まってきてから若手に、という新しい経験もしてきたけど、やっぱり負けないぞという気持ちでグラウンドに来ていますし、来年やってやるぞと思っている。成績を見ればパッとしない。もっともっとできると思って、やってやるぞと思っています」と、力を込めた。

今季８９安打で、連続１００安打も１２年でストップした。来年３月に３６歳となるベテランは、通算２０００安打まで２１１。２２年まで１０年連続受賞したゴールデン・グラブ賞にも「まずは試合に出ることが優先。そんなことは言ってられない」と、なりふり構わずグラウンドに立ち続ける。