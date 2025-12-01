渦中の柏崎刈羽原発に、かねてから再稼働を求めていた経団連の筒井義信会長らが視察に訪れました。



■経団連 筒井義信会長

「地元の方々にご理解いただくための地道な取り組みを丹念に積み重ねていると承知している。」



■東京電力HD 小早川智明社長

「柏崎刈羽原発で働く6000人以上が心をひとつにワンチームとなり、安全に対する不断の取り組みを積み重ねていく。」



筒井会長らは、東京電力が再稼働を目指す6号機の安全対策や原子炉の冷却に関わる訓練の様子を視察しました。



■経団連 筒井義信会長

「充実した備えがなされていることを実感した。県民とのコミュニケーションを引き続き取り組んでいただきたい。」



■東京電力HD 小早川智明社長

「(筒井会長が)節々に『安全に終わりがない』とおっしゃったので、これから守っていかなければいけないと感じた。」





視察後、筒井会長らは県庁を訪れ花角知事と面会。再稼働容認の判断を評価しました。



■経団連 筒井義信会長

「非常に丁寧に検討を重ねられてきた結果だと承知している。」



■花角英世知事

「大きく肯定的な考え方の人と、否定的な考え方の人が分かれている。不安感と不信感が多くある。そこはぜひご理解をいただきたい。簡単なものではない。」



また、筒井会長は地域振興に貢献するとして新潟経済界と連携したいとしました。



■経団連 筒井義信会長

「今日の知事との面会の機会をひとつの契機として、今後 密に連携をさせていただければありがたい。」