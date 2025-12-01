フィギュア・中井亜美選手、バスケ・富樫勇樹選手、競泳・水沼尚輝選手など、週末のスポーツ情報を一気にお伝えします。



【フィギュアスケート】

■中井亜美選手

「人が多いよぉ。助けて～。」



先週、新潟市出身でフィギュアスケートの中井亜美が練習を公開。29社64人の報道陣が見つめるなか、今週末に迫る『グランプリファイナル』に向けて順調な調整ぶりを見せました。



■中井亜美選手

「予想を超える数のメディアの方が来たので、すごく緊張したがいつも通り練習できた。試合がすごく楽しみ。」





【バスケ】

11月26日(金)『バスケワールドカップ予選』の初戦に臨んだ日本。新発田市出身の富樫勇樹は、芸術的なパスで魅了します。



まずは第2Q、富樫から渡邉雄太！さらに富樫から富永啓生！スリーポイントをお膳立てすれば極め付きは、背中を通すノールックパス！

90-64で台湾に勝利です。





【競泳】

『ロス五輪へ ここから』

東京で開かれた競泳ジャパンオープン。新潟医療福祉大学職員の水沼尚輝は予選9位で決勝進出はならず、9位以下の選手で争う準決勝に臨みました。前半からギアを上げて2位で折り返すと、得意の後半で差を広げて1位でフィニッシュ！



3年後のロス五輪に向けて、すでに戦いは始まっています。