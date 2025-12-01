杉浦太陽、“ごはんがすすむ”中華レシピを紹介「外カリカリ中しっとり」「これは美味い！」

5児の父である杉浦太陽さんが、自身のYouTubeチャンネルにて、『【太陽飯】ザックザクの焼き油淋鶏！これ激ウマ〜！是非作ってみて！』という動画を投稿。今回は、動画内で杉浦さんが教えてくれた、“ごはんがすすむ”中華レシピをご紹介します！

動画内で、杉浦さんが紹介してくれたレシピがこちら！

■“揚げない”油淋鶏

【材料】・鶏もも肉 1枚・片栗粉・油

〈肉の下味用〉・塩 適量 ・コショウ 適量 ・料理酒 適量 ・はちみつ 適量・醤油 適量

〈タレ〉・にんにく 1/3ひとかけ・しょうが 適量・醤油 大さじ1.5・穀物酢 大さじ1・ごま油 適量・はちみつ 大さじ1・粒山椒 適量・ネギ 多め

【作り方】（1）ペーパーで鶏もも肉の水分を拭き取る（肉が大きい場合は半分カットする）（2）火が通りやすいやすいように、包丁で肉の表面に切れ目を入れる（3）塩・コショウで下味をつける（4）下味をつけた肉をジップロックに入れ、酒、はちみつ、醤油を入れて揉み込む（5）（4）の空気を抜きながら封を締め、5〜10分ほど常温で置いて味を馴染ませる（6）しょうが・にんにくをみじん切りにする（すりおろしでもOK）（7）醤油、穀物酢、にんにく、しょうが、ごま油、はちみつ、砕いた粒山椒を混ぜ合わせ、電子レンジ600ワットで1分ほど温める（8）（7）にネギを加えてタレを作る（9）（5）に片栗粉をしっかりまぶす（9）フライパンに油をひいて熱し、肉を揚げ焼きにする（10）しっかり火が通り衣がザクザクに仕上がったらフライパンから取り出して油を切る（11）食べやすい大きさにカットし、お好みでレタスやトマトと一緒に皿に盛り付け、タレをかければ完成

■ザクザク食感&本格的な味

完成した料理について杉浦さんは、「外カリカリ中しっとりだわ」と話しつつ、一口食べると「うんま！ザックザクだわ。山椒がいい仕事してますね」とコメント。

さらに、「ネギ多めが正解ね。山椒が入ることによって、むちゃくちゃ本格中華になります」「これは美味い！店出せる、完全に」「これはいいご飯のおかずになりますよ」などと、大満足の様子で感想を話していました！

その後も、お子さんと食べるときは粉山椒にしたり、塩コショウのみでもいいと教えてくれました♪

