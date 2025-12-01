¡Ö26Ç¯Á°¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òº£¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´ÕÄê¡Ä¡×ÍÆµ¿¼Ô¤Î½÷ÂáÊá¤«¤é1¥«·î Èï³²¼Ô¤ÎÉ×¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¡É
¡¡26Ç¯Á°¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Çµ¯¤¤¿¼çÉØ»¦³²»ö·ï¡£ÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤«¤é1¥«·î¤¬·Ð¤Á¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÉ×¤¬12·î1ÆüÄ«¡¢º£¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö»¦¤µ¤ì¤ë¤Û¤É°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×µ¿Ìä¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤º
¡¡Ì¤²ò·è»ö·ï¤ÎµÞÅ¾Ä¾²¼¤ÎÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤«¤é1¥«·î¡£¹â±©¸ç¤µ¤ó(69)¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸å¤â·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü²Ý¤Î¸«¼é¤ê³èÆ°¤ò¡¢1ÆüÄ«¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â±©¸ç¤µ¤ó¡§
¡ÖÆ±¤¸Ä®Æâ²ñ¤Î»Ò¶¡¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¾¯»Ò²½¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡×
´Ý26Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¾Á°¤Î10·î31Æü¡¢¸ç¤µ¤ó¤Î¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô(69)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â±©¸ç¤µ¤ó¡Ê11·î1Æü¡Ë¡§
¡Ö¡ÊÂáÊáÅöÆü¤Ï¡ËÃÎ¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡×
ÂáÊá¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢Ï¢Æü¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¤Ê¤É¤Ç¡Ö¿²¤ë²Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ç¤µ¤ó¡£À¸³è¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¹â±©¸ç¤µ¤ó¡§
¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë²¿¤«¡¢ÆàÈþ»Ò¤¬»¦¤µ¤ì¤ë¤Û¤É°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Áá¤¯¿¿¼Â¤òÏÃ¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½¤òÁá¤¯½ª¤¨¤Æ¡¢·º¤ËÉþ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Ë´¤ºÊ¡¦ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¹â±©¸ç¤µ¤ó¡§
¡Ö¼«Ê¬¤Î´Ø·¸¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆàÈþ»Ò¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡×
¢£¡Ö26Ç¯Á°¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òº£¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´ÕÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤ËÈù¾Ð¤à½÷¡£º£¤«¤é10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢50Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤í¤Î°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÂáÊáÁ°¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡Ä¡£
°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿Í¡§
¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÉáÄÌ¤ËÌÀ¤ë¤¤¡¢¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£26Ç¯´Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌ¤¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Î»ö·ï¸å¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¸ç¤µ¤ó¡£·Ù»¡¤¬ÌÜ·â¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢ÈÈ¹Ô»þ¤Ë¼ê¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â±©¸ç¤µ¤ó¡§
¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤à¤«¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î»÷´é³¨¤¬½Ð¤¿»þ¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ýー¥º¤¬Á´¤¯°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤È¤³¤í¡×
°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö26Ç¯´Ö¡¢ËèÆüÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÂáÊáÄ¾¸å¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¡¢¸ç¤µ¤ó¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½÷À¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ç¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÛÈë¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë±þ¤¸¤º¡£
ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê¶¡½Ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤Ï·º»öÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢11·î14Æü¤«¤é´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÈ¹ÔÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô¥«·î¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â±©¸ç¤µ¤ó¡§
¡Ö26Ç¯Á°¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ò¡¢º£¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´ÕÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×
¢£26Ç¯¤âÁ°¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´ÕÄê¤¹¤ë¤Î¤«
¡¡·º»ö»ö·ï¤Ç´ÕÄê¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÀº¿À²Ê°å¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¿´ÎÅÆâ²Ê¡¦Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¼¼¤Î¾®ÎÓË§¼ù±¡Ä¹¡§
¡Ö1Ç¯Á°¤Ç¤â3Ç¯Á°¤Ç¤â26Ç¯Á°¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ°å³ØÅª¤ËÅö»þ¤ÎÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Íý¶þ¤Î¾å¤Ç¤Ï²ÄÇ½¡£ËÜ¿Í¤Î¶¡½Ò¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¿®ØáÀ¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¡½Ò¤äµÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¡¦¾Úµò¤ò¡¢ÃÏÆ»¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¾®ÎÓ±¡Ä¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö26Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ê¸½ºß¤Î¡ËÍÆµ¿¼Ô¤Ø¤ÎÌä¿Ç¤ä¿´Íý¸¡ºº¡¦ÃÎÇ½¸¡ºº¤Ê¤É°ìÈÌÅª¤Ê¼êË¡¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢1Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¿®ØáÀ¤ÏÎô¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ö·ïÅö»þ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
