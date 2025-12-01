¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ÃæÆüÂÇÀþ¤Î²ÝÂê¤òº£Ãæ¿µÆó¤¬»ØÅ¦¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º£Ãæ¿µÆó¤¬¸ì¤ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæÆü¡¡Ìî¼êÊÔ
¡ÊÅê¼êÊÔ¡§Åê¼ê¿Ø¤Ë¥²¥¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤¤¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÎÏ¤äÀº¿ÀÎÏ¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡ä¡ä¡Ë
¡¡ÃæÆüOB¤Îº£Ãæ¿µÆó»á¤ËÊ¹¤¯2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæÆüÁí³ç¡£¤½¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤âÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤ËÇº¤ó¤ÀÌî¼ê¿Ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤±¡×¡á¡Ö½éµå¤«¤é¤¤¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Û
º£Ãæ»á¤Ï¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤ò¡Ö°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤¬......¡£photo by Sankei Visual
¡½¡½Åê¼êÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Î©Ï²ÏÂµÁÁ°´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤ÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìî¼ê¿Ø¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º£Ãæ¡¡¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ³èÌö¤·¤¿¤Î¤È¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÐ°ËÍºÂÀ¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÐ°Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤¤¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤äÆÀÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ãæ¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¬¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«......¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¤è¤¦¤ÊÀä¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Î¡¼¥µ¥¤¥ó¤Ê¤éÉáÄÌ¤ËÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤Î¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ö»°¿¶¤Ï¥À¥á¡×¤À¤ÈÉÝ¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤é»°¿¶¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡£Áê¼ê¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼Ç¤¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥Ù¥ó¥Á¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Ãæ¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢ºòµ¨¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£Ãæ¡¡ÂÇ¼Ô¤¬¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤±¡×¡á¡Ö½éµå¤«¤é¤¤¤±¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÀ¤¤µå¤¬Íè¤¿¤éÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢°ã¤¦¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤é¸«Æ¨¤»¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¤¿¤é¤À¤¤¤¿¤¤ÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Öº£¤Î¥Ü¡¼¥ë¡¢ËÜÅö¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿¶¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤éËÞÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¡¡Àä¹¥µ¡¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤É¿¿¤óÃæ¤ËÅê¤²¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÅê¤²¥ß¥¹¤ò¤·¤¿»þ¤À¤±¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÅê¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ìî¼ê¤ÏÅê¼ê¤È¤â¤Ã¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤¦¹¶¤á¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢Åê¼ê¿´Íý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡ÚÁê¼êÅê¼ê¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡½¡½ÂÇ¤Ä¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤¹¤À¤±¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡©
º£Ãæ¡¡¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅê¼ê¤¬Åê¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¤á¤ÎÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ëµå¤«¡¢Äã¤á¤ËÍî¤È¤¹ÊÑ²½µå¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤ë¤«¿¶¤é¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÍÍø¡¦ÉÔÍø¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤ÎÃæÆü¤ÎÌî¼ê¿Ø¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Çºå¿À¤Î³Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢Äã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¿¶¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«Æ¨¤»¤ë¤«¤éÅê¼ê¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò»ÅÎ±¤á¤ÆÂÇÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¿´¹½¤¨¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£Ãæ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÇùÁ³¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¡¢²¿¤«¤·¤é¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£
¡¡ÃæÆü¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¡ÖÀÑ¶ËÅª¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤¿¤é¤ÈÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤ë»þ¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥óÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡£Æþ¤é¤Ê¤¤»þ¤ÏÁê¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢Ìò³ä¤È¤·¤Æ£¶²ó¤¯¤é¤¤¤ò¤Þ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂÇ¼ÔÂ¦¤¬½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÀèÈ¯¤¬£µ²ó¤Ç50µåÁ°¸å¤·¤«Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾ìÌÌ¤ä¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ç¤â¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥é¥¯¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½Á´°÷¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¹¶·â¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
º£Ãæ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë£±¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ÎÅê¼ê¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë»þ¤Ã¤Æµå¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡££¶²ó¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¥¹¥¤¥¹¥¤Åê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤¦ÅÀ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡£º£¤ÎÌîµå¤Ï¡¢µå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤ì¤ÐÁá¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅì¹î¼ù¡ÊDeNA¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ£µ²ó¤Ç100µå¤òÅê¤²¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤éÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤¤µå¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤ÆËÞÂÇ¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢£¸²ó100µå¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡ÚÆâÌî¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë¶¥Áè¤ò¡Û
¡½¡½ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
º£Ãæ¡¡ÅÄÃæ´´Ìé¤Ê¤É¤Ï¤è¤¯Ç´¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬ÎÓÍ¦´õ¤Ï¤¢¤Þ¤êÇ´¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤Î£²¿Í¤¬Ç´¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±Áê¼ê¤¬·ù¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç´¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àï½Ñ¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂÇÀþ¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡©
º£Ãæ¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤¬¸ÇÄê¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¬ÎÓ¡¢ÅÄÃæ¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎ¡¢ºÙÀîÀ®Ìé¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤È¾å°Ì¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ºÙÀî¤¬Êâ¤«¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬¹¥ÂÇ¤·¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤Þ¤Çµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤òºî¤ë¤ÎÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¾åÎÓ¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Íèµ¨¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤À¡¢£³ÈÖ¤òÇ¤¤»¤ë¤Ê¤é¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬50¸Ä°Ê¾å¤ÏÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥·¥ç¡¼¥È¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¼¾¾³«¿ÍÁª¼ê¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
º£Ãæ¡¡¼éÈ÷ÎÏ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¢¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Íèµ¨¤ÏÃ¯¤¬¤É¤³¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡£¥»¥«¥ó¥É¤ÏÅÄÃæ¤¬¤º¤Ã¤È½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ê¡±ÊÍµ´ð¤Î¥»¥«¥ó¥É¤â¾¯¤·¸·¤·¤¤¡£¥ª¥Õ¤äÍè½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£¥µ¡¼¥É¤Ï¹â¶¶¼þÊ¿¡¢ÀÐÀî¹·Ìï¤é¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐÀî¤ÎÆ°¤¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥É¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿¹½ÙÂÀ¤¬¤É¤ì¤À¤±½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÆâÌî¤Ï¸ÇÄê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤«¼éÈ÷¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤ê¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£Ãæ¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£µ¨¤Ï¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¶¥Áè¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÆâÌî¤Ï"¤É¤ó¤°¤ê¤ÎÇØÈæ¤Ù"¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡³°Ìî¤ÏºÙÀî¡¢¾åÎÓ¡¢²¬ÎÓ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë³°Ìî¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£ÆâÌî¤ÏÂç¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¼¡Âè¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¡ÖÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½Íèµ¨¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
º£Ãæ¡¡¤½¤ì¤ÇÆÀÅÀÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿µ¿Ìä¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢Áê¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÁý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ÃæÆü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÈùÌ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡µå¾ì¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤ÎÃæÆüÅê¼ê¿Ø¤Ï¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¡Éé¤òÈò¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£·Ù²ü¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡×¤È»×¤¨¤Ð¸º¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ìî¼ê¿Ø¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢¡º£Ãæ¿µÆó¡Ê¤¤¤Þ¤Ê¤«¡¦¤·¤ó¤¸¡Ë
1971Ç¯£³·î£¶ÆüÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£1988Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¡¢Âçºå¶Í°þ¹â¹»¤«¤éÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡££²Ç¯ÌÜ¤«¤éÆó·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢1993Ç¯¤Ë¤ÏÂôÂ¼¾Þ¡¢ºÇÂ¿¾¡¡Ê17¾¡¡Ë¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¾Þ¡Ê247¸Ä¡Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¡¢Åê¼ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯¤«¤é¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£2001Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¸½Ìò°úÂà¤ò·è°Õ¡£¸½ºß¤Ï¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£