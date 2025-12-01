明日は傘を忘れずに！次第に雨の範囲が広がり 天気の急変に注意を【これからの天気(12月1日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
12月2日(火)は、次第に雨の範囲が広がりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が出ています。
◆12月2日(火)の天気
・上越地方
日中は晴れ間の出るところもあるでしょう。
ただ、次第に雲が厚くなり、夜は各地で雨や雷雨となりそうです。
・中越地方
午後は、所々でにわか雨があるでしょう。
晴れていても天気の急変に注意が必要です。
夜は、各地で天気が崩れて本降りのところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
天気が下り坂で、夜は雨となるでしょう。
カミナリを伴うところもあるため、急な強い雨や落雷などに注意ください。
・下越：新潟市周辺と佐渡
佐渡は、昼ごろからにわか雨のところがあるでしょう。
下越も、夕方から次第に雨の範囲が広がり、雷雨になるところもありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
昼間晴れていても、夕方から急に天気が崩れるでしょう。
遅い時間になるほど雨の降り方が強まるため、大きめの傘を準備ください。
◆風と波
下越と佐渡で、次第に風が強まるでしょう。
波は上・中越で最大2m、下越・佐渡でのち2.5mの予想です。
◆週間予報
3日(水)は断続的に雨脚が強まり、荒れた天気になるでしょう。
夜は、山沿いで雪に変わる見通しです。
4日(木)は、平地でも雪が降り吹雪くところがあるでしょう。
また、山沿いでは【警報級の大雪】になるおそれがあります。
4日(木)ごろは、大雪になるところがありそうです。交通への影響にも十分な注意が必要です
