これからの気象情報です。

12月2日(火)は、次第に雨の範囲が広がりそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が出ています。



◆12月2日(火)の天気

・上越地方

日中は晴れ間の出るところもあるでしょう。

ただ、次第に雲が厚くなり、夜は各地で雨や雷雨となりそうです。



・中越地方

午後は、所々でにわか雨があるでしょう。

晴れていても天気の急変に注意が必要です。

夜は、各地で天気が崩れて本降りのところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

天気が下り坂で、夜は雨となるでしょう。

カミナリを伴うところもあるため、急な強い雨や落雷などに注意ください。



・下越：新潟市周辺と佐渡

佐渡は、昼ごろからにわか雨のところがあるでしょう。

下越も、夕方から次第に雨の範囲が広がり、雷雨になるところもありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

昼間晴れていても、夕方から急に天気が崩れるでしょう。

遅い時間になるほど雨の降り方が強まるため、大きめの傘を準備ください。



◆風と波

下越と佐渡で、次第に風が強まるでしょう。

波は上・中越で最大2m、下越・佐渡でのち2.5mの予想です。



◆週間予報

3日(水)は断続的に雨脚が強まり、荒れた天気になるでしょう。

夜は、山沿いで雪に変わる見通しです。



4日(木)は、平地でも雪が降り吹雪くところがあるでしょう。

また、山沿いでは【警報級の大雪】になるおそれがあります。





4日(木)ごろは、大雪になるところがありそうです。交通への影響にも十分な注意が必要です