一度も冷凍していない“生”の「活〆ぶりとろ」、2貫100円〜の「びんとろ」が登場　注目寿司多数の「冬のうまいもん祭」開催【スシロー】

寿司チェーン「スシロー」は、2025年12月3日（水）より、「冬のうまいもん祭」を開催する。一度も冷凍していない“生”の「活〆ぶりとろ」が楽しめたり、「びんとろ」（通常価格180円〜）が「100円〜」で販売されるという。そのほか、注目寿司も多数登場。※文中価格は全て税込表記

「びんとろ」が2貫で100円で登場

今回の「冬のうまいもん祭」、目玉商品は「活〆ぶりとろ」と「びんとろ」。「活〆ぶりとろ」は、一度も冷凍せず生のまま店舗に納品されるため、生ならではの食感と甘みのある脂が楽しめる自慢の逸品。「びんとろ」は、通常価格180円が、今回は2貫で「100円」と安くなって登場するという。

このほかにも、濃厚な旨みがつまっている「あん肝軍艦」や、濃厚な真だらの白子のクリーミーな味わいを堪能できる「たら白子軍艦」、瀬戸内海で育てられたカキを店内で揚げた「国産カキフライにぎり タルタルソースがけ」などおすすめメニューが多数登場。

さらに、うまさにこだわって店内巻きした「スシロー海鮮巻き重ね」（冬バージョン）や、かに身と天然のあん肝、有明海産一番摘みの極上海苔で包み上げる「天然あん肝とかにの塩こんぶ手巻」、天然鮪のねぎとろにたくあんを合わせた「国産わさびで食べる天然鮪とろたく手巻」なども販売するという。

※テイクアウト専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では提供はない

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、テイクアウトの実施はなし

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できる

〈冬のうまいもん祭』商品概要（一部）〉

■商品名：活〆ぶりとろ

■価格：180円〜

■販売期間：2025年12月3日（水）〜

※通常販売商品

※店舗によって価格が異なる

※鮮魚を使用しているため一日の販売数に限りがある

※商品の情報は、2025年12月1日（月）時点の内容

活〆ぶりとろ

■商品名：びんとろ

■価格：通常180円〜→100円〜

■販売期間：2025年12月3日（水）〜2025年12月14日（日）

※店舗によって価格が異なる

びんとろ

■商品名：あん肝軍艦

■価格：180円〜

■販売期間：2025年12月3日（水）〜

※通常販売商品

※店舗によって価格が異なる

あん肝軍艦

■商品名：たら白子軍艦

■価格：180円〜

■販売期間：2025年12月3日（水）〜

※通常販売商品

※店舗によって価格が異なる

たら白子軍艦

■商品名：国産カキフライにぎり タルタルソースがけ

■価格：360円〜

■販売期間：2025年12月3日（水）〜

※通常販売商品

※店舗によって価格が異なる

国産カキフライにぎり タルタルソースがけ

■商品名：国産わさびで食べる天然鮪とろたく手巻

■価格：360円〜

■販売期間：2025年12月3日（水）〜

※通常販売商品

※店舗によって価格が異なる

国産わさびで食べる天然鮪とろたく手巻

■商品名：天然あん肝とかにの塩こんぶ手巻

■価格：260円〜

■販売期間：2025年12月3日（水）〜

※通常販売商品

※店舗によって価格が異なる

天然あん肝とかにの塩こんぶ手巻

■商品名：スシロー海鮮巻き重ね(冬)

■価格：260円〜

■販売期間：2025年12月3日（水）〜

※通常販売商品

※店舗によって価格が異なる

※手巻きのため、提供時の形状等が異なる場合がある

スシロー海鮮巻き重ね(冬)

※テイクアウト専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いなし

※写真はイメージ