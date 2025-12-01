一度も冷凍していない“生”の「活〆ぶりとろ」、2貫100円〜の「びんとろ」が登場 注目寿司多数の「冬のうまいもん祭」開催【スシロー】
寿司チェーン「スシロー」は、2025年12月3日（水）より、「冬のうまいもん祭」を開催する。一度も冷凍していない“生”の「活〆ぶりとろ」が楽しめたり、「びんとろ」（通常価格180円〜）が「100円〜」で販売されるという。そのほか、注目寿司も多数登場。※文中価格は全て税込表記
「びんとろ」が2貫で100円で登場
今回の「冬のうまいもん祭」、目玉商品は「活〆ぶりとろ」と「びんとろ」。「活〆ぶりとろ」は、一度も冷凍せず生のまま店舗に納品されるため、生ならではの食感と甘みのある脂が楽しめる自慢の逸品。「びんとろ」は、通常価格180円が、今回は2貫で「100円」と安くなって登場するという。
このほかにも、濃厚な旨みがつまっている「あん肝軍艦」や、濃厚な真だらの白子のクリーミーな味わいを堪能できる「たら白子軍艦」、瀬戸内海で育てられたカキを店内で揚げた「国産カキフライにぎり タルタルソースがけ」などおすすめメニューが多数登場。
さらに、うまさにこだわって店内巻きした「スシロー海鮮巻き重ね」（冬バージョン）や、かに身と天然のあん肝、有明海産一番摘みの極上海苔で包み上げる「天然あん肝とかにの塩こんぶ手巻」、天然鮪のねぎとろにたくあんを合わせた「国産わさびで食べる天然鮪とろたく手巻」なども販売するという。
※テイクアウト専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では提供はない
※「スシロー秋葉原中央通り店」では、テイクアウトの実施はなし
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できる
■商品名：活〆ぶりとろ
■価格：180円〜
■販売期間：2025年12月3日（水）〜
※通常販売商品
※鮮魚を使用しているため一日の販売数に限りがある
※商品の情報は、2025年12月1日（月）時点の内容
活〆ぶりとろ
■商品名：びんとろ
■価格：通常180円〜→100円〜
■販売期間：2025年12月3日（水）〜2025年12月14日（日）
びんとろ
■商品名：あん肝軍艦
■価格：180円〜
■販売期間：2025年12月3日（水）〜
※通常販売商品
あん肝軍艦
■商品名：たら白子軍艦
■価格：180円〜
■販売期間：2025年12月3日（水）〜
※通常販売商品
たら白子軍艦
■商品名：国産カキフライにぎり タルタルソースがけ
■価格：360円〜
■販売期間：2025年12月3日（水）〜
※通常販売商品
国産カキフライにぎり タルタルソースがけ
■商品名：国産わさびで食べる天然鮪とろたく手巻
■価格：360円〜
■販売期間：2025年12月3日（水）〜
※通常販売商品
国産わさびで食べる天然鮪とろたく手巻
■商品名：天然あん肝とかにの塩こんぶ手巻
■価格：260円〜
■販売期間：2025年12月3日（水）〜
※通常販売商品
天然あん肝とかにの塩こんぶ手巻
■商品名：スシロー海鮮巻き重ね(冬)
■価格：260円〜
■販売期間：2025年12月3日（水）〜
※通常販売商品
※手巻きのため、提供時の形状等が異なる場合がある
スシロー海鮮巻き重ね(冬)
※写真はイメージ