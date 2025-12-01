広島県で初の女性知事が始動です。16年ぶりに交代する県のリーダー横田美香知事が12月1日県庁に初登庁し、初日から早速様々な公務にあたりました。



午前9時。



■横田美香知事

「おはようございます。」



知事として初めて県庁に登庁した横田美香知事。新しいリーダーをおよそ500人の職員が出迎えました。広島県で初の女性知事となります。仕事場となる知事室に入ると…





■横田知事「おはようございます。どうぞ本日から、よろしくお願いします。」知事の椅子に座った感触は…■横田知事「責任の重さをひしひしと感じているところです。しっかりと知事の役割を果たしていきたいと改めて思いました。」臨んだのは職員への就任のあいさつ。常に「県民視点」で仕事に向き合うことを求めた一方、働き方については…■横田知事「仕事に誇りを持ちつつ、ご家族や身近な人との時間、ご自身の健康を大事にしてください。これは良い仕事をしていくためにも幸せな人生を送っていくためにも不可欠なものです。」■横田知事「失礼します。」次に向かったのは広島県議会。今月10日に開会する12月定例会を前に議員へのあいさつ回りです。■中本隆志 議長「ご着任おめでとうございます。」■横田知事「ありがとうございます。」■議長「これから県政の壇上で共にまみえるようになると思いますが、頑張りましょう。」■横田知事「ぜひご指導、ご鞭撻よろしくお願いします。」初日から精力的に公務をこなした横田知事。今、緊急の課題となっているカキの大量死への対策に向けた担当者の会議を立ち上げました。■横田美香知事「観光業や飲食業でカキは広島を代表するものですので、どのような影響が今現在出ているのか。」横田新知事に県民は…■年配女性「女性初めてですよね。首相も変わったじゃないですか。すごく期待感がちょっと変わるんじゃないですか。」■20代女性「子育てしやすい環境になればいいなと思います。広島にももっと魅力的な職場が増えれば。」横田知事は喫緊の課題として人口減少や若者の転出対策に力を入れると述べました。■横田知事「なぜ流出していっているのかさらに深掘っていきたいとは思うが、若者が広島で働いて暮らしてよかったと思ってもらえるような、そんな対策を早急に作って実施していきたい。」横田知事は今月10日の県議会本会議で所信表明を行う予定です。2025年12月1日放送