【『HUNTER×HUNTER』と銀だこがコラボ】カード、シール、クリアファイルなどコラボグッズが登場/キャンペーン概要を紹介

たこ焼きチェーン「銀だこ」は、人気TVアニメ『HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)』(以下『HUNTER×HUNTER』) とのコラボレーションを、12月10日から2026年2月9日までの期間で実施する。限定カードやクリアファイルがもらえるコラボたこ焼きや、シール付きドリンク、限定デザインBOXなど多数の企画を実施する。

TVアニメ 『HUNTER×HUNTER』は、1998年から週刊少年ジャンプで連載がはじまり現在も連載中の冨樫義博の大人気漫画作品を原作としたアニメーション。今回のコラボレーションでは、「主人公ゴンの旅立ち」から「ハンター試験編」、「ゾルディック家編」、「天空闘技場編」 までのストーリーを対象とする。

「287期ハンター試験に登場するマフタツ山名物の “クモワシの卵”」 をイメージしたコラボたこ焼き、人気キャラクターのヒソカとイルミをイメージしたコラボたこ焼き、限定デザインのクリアファイルが付属するオリジナルデザインだんらんパック(24個入り)などがラインアップされる。

〈キャンペーン一覧〉【キャラクターカード付きコラボたこ焼き】

キャラクターカード付きコラボたこ焼き

◆まるごと卵の濃厚チーズてりたま(8個入り)

価格:980円(税抜)

販売期間:12月10日〜なくなり次第終了

ゴン、キルアたちが参加した287期ハンター試験に登場する「クモワシの卵」をイメージしたオリジナルたこ焼き。てりやきソース、チーズソース、たまごサラダをのせ、さらにゆで卵を丸ごと1個トッピングした。コラボカード付き。

コラボカードは第1弾(全11種)が12月10日〜、第2弾(全11種)が12月19日〜の期間で配布される。

◆伸び〜るモチとアボカド明太 〜ひそかに香る黒胡椒仕上げ〜(8個入り)

価格:980円(税抜)

販売期間:2026年1月6日〜なくなり次第終了

特製醤油だれのたこ焼きに、モッツァレラチーズと明太マヨをかけた上に、ヒソカの「バンジーガム」をイメージした紫色のモチソースと、イルミのイメージカラーを表したアボカドサラダをトッピングした。イルミの針を「揚げ麺」で表現し、ひそかに香る黒胡椒で仕上げた。コラボカード付き。

コラボカードは第3弾(全11種)が1月6日〜、第4弾(全11種)が1月16日〜の期間で配布される。

コラボカード 一例

【コラボシール付きドリンク】

Lサイズのドリンク(単品)を1杯注文すると、オリジナルコラボシールが1枚ランダムでプレゼント。コラボシールは全21種類。※セットドリンクは対象外。

販売期間:第1弾は12月10日〜、第2弾は1月6日〜の期間で配布される。

コラボシール イラスト全21種

【クリアファイル付きだんらんパック(限定デザインBOX)】

◆「だんらんパック」(ソース味のみ、24個入り)

価格:1,890円(税抜)

販売期間:12月15日〜なくなり次第終了

◆「贅沢だんらんパック」(てりたま+チーズ明太子+ソース、24個入り)

価格:2,090円(税抜)

販売期間:12月15日〜なくなり次第終了

だんらんパック(限定デザインBOX)

「だんらんパック」、「贅沢だんらんパック」を購入すると、1箱につき1枚、限定デザインクリアファイルがついてくる。第1弾は12月15日〜、第2弾は12月24日〜、第3弾は1月9日〜の期間で配布される。

限定デザインクリアファイル 一例

【クリアファイル付きクロワッサンたい焼きBOX(限定デザインBOX)】

価格:1,440円(税抜)

販売期間:12月15日〜なくなり次第終了

クロワッサンたい焼き(あずき味、カスタード味)6匹のBOX。限定デザインBOXでの提供で、限定デザインクリアファイルがついてくる。

その他、オリジナルグッズの受注販売と、Xを使ってのプレゼントキャンペーンも開催される。詳細は銀だこアプリ内の特設ページで公開されている。