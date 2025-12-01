日向坂46の松田好花さんが12月1日、公式ブログで2026年2月末でのグループ卒業を発表しました。



松田さんは「この場所が好きだから」と題したブログで「私は日向坂46を卒業します」と明かしました。卒業の意向については「昨年あたりからずっと頭の中にあった」としています。

松田さんは2017年に当時の「けやき坂46」に加入。その後「日向坂46」への改名を経て、合計8年半にわたり活動を続けてきました。ブログでは「スタッフの皆さんとも相談させていただいた上で、日向坂46としての活動は2月末まで」と残り約3か月間の活動を続けることを明かしました。卒業後については「卒業後もこの世界に携わっていきたい」との意向を示しています。







ブログでは「学ぶことを諦めたくないという思い、日向坂のメンバーとしてやり残したことはない、今の自分がしたいことはここから旅立つことだという思いを抱いている自分がいました」と卒業の理由を説明。「この場所が好きだからこそこの決断もできたし、この場所で沢山学び、成長できたからこそ今、明るい未来を夢見ることができています！」と思いを綴りました。

松田さんはファンに対して「ずっと優しさと愛と思いやりを与えてくださってありがとうございました。私を見つけてくれて、出会ってくれてありがとうございました」と感謝の気持ちを伝え、「残りの日向坂人生約3ヶ月間まだまだここから更に濃くするつもりです」と最後まで全力で活動することを誓いました。



