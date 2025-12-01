【ポイント】

・2日（火）も西〜東日本は季節外れの暖かさが続く。

・北日本は天気も気温も下り坂。北海道は2日（火）午後から雪。・3日（水）は真冬並みの寒気が西〜東日本へ南下。

・4日（木）にかけて、北陸を中心にまとまった雪。西日本も積雪注意。

・週の後半、関東は冬晴れだが寒さが厳しい。今季一番の寒さに。

【全国の天気】

2日（火）は、日本海に新たな低気圧が発生し、北日本を通過するでしょう。北日本や北陸では次第に雨や雪が降り出す見込みです。一方、関東から九州は影響がほとんどなく、晴れ間が出て、日中は20℃前後と過ごしやすい陽気でしょう。各地の最高気温は、札幌で前日より9℃低い6℃、仙台は前日より7℃低い13℃でしょう。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -1℃（-3 11月下旬）

仙台 6℃（±0 11月中旬）

新潟 7℃（±0 11月中旬）

東京 9℃（＋3 11月中旬）

長野 3℃（＋3 11月中旬）

名古屋 8℃（＋1 11月中旬）

大阪 10℃（±0 11月中旬）

広島 8℃（-1 11月中旬）

高知 11℃（＋1 11月上旬）

福岡 9℃（-4 11月下旬）

鹿児島 14℃（＋2 11月上旬）

那覇 20℃（-1 11月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 6℃（-9 11月下旬）

仙台 13℃（-7 11月中旬）

新潟 16℃（-4 11月上旬）

東京 19℃（-1 11月上旬）

長野 16℃（±0 11月上旬）

名古屋 19℃（＋1 11月上旬）

大阪 19℃（-2 11月上旬）

広島 19℃（±0 11月上旬）

高知 21℃（±0 11月上旬）

福岡 18℃（-3 11月中旬）

鹿児島 21℃（±0 11月中旬）

那覇 26℃（＋1 11月上旬）

【週間予報】季節外れの暖かさから一転、一気に真冬の寒さが到来です。3日（水）以降は、今季一番の強い寒気が西〜東日本まで南下し、真冬並みの寒さでしょう。日本海側では広く雪が降り、北陸の平地のほか、中国や四国地方も山沿いでも積雪となりそうです。福岡も3日（水）は雨か雪、観測されれば初雪となるでしょう。関東は冬晴れで、空気が乾燥しますが、冷たい北風が強く、厳しい寒さとなるでしょう。4日（木）の最高気温は東京で11℃、名古屋で9℃と真冬並みの気温となる見込みです。