ＴＢＳは１日、「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の企画取材中に、リポーターの原千晶（３６）が左膝を負傷し全治３カ月のケガを負ったと発表した。

１１月３０日午前１１時半ごろ、千葉県内のＳＡＳＵＫＥのエリアを自作で再現している人の施設を取材中。原が「クワッドステップス」（４枚の板に飛び移りながら移動するエリア）を体験した際、４枚目の板に飛び移った直後、左足に痛みを訴えて、板の下に敷かれた安全対策用のマットの上に倒れた。

歩くと左ヒザのあたりに痛みを感じるということで、撮影を中断。患部を冷やしながら休憩をとり、その後は「無理のない範囲で」インタビュー取材を行ったという。

取材後、都内の整形外科で診察を受け、１２月１日に改めて検査したところ、左脛骨高原骨折で全治３カ月と診断された。手術は行わず自然治癒を目指す。同番組への出演は当面休むが、そのほかの仕事は支障のない範囲内で続けるという。

ＴＢＳは「原千晶さんご本人をはじめ、所属事務所ほか関係各所のみなさまに大変ご迷惑をおかけしました。当該企画の収録にあたっては、当該施設管理者と相談の上、安全対策用のマットを敷き、安全性に注意を払っておりましたが、原さんに怪我をさせてしまったことについて、大変申し訳なく思っております。原さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに今後も番組制作上の安全管理をさらに徹底してまいります。」とのコメントを発表した。