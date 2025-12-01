女優・北川景子（３９）が１１月２７日、フジテレビ「トークィーンズ」に出演。５歳の長女と１歳の長男の母としての顔を明かした。

２０１６年１月にＤＡＩＧＯと結婚。「家事全般にこだわりがあるし、好きだから、やりたい。（夫に）手を出さないでほしい…って感じだったんですけど、さすがに子どもを授かってからは、子供のことは妥協したくない、仕事も諦めたくない、ってなると、無理になっちゃって、１人目（長女）の産後３カ月で帯状疱疹が出て。あ、ダメなんだ、ってそこで自分の考えを改めました」と告白した。

仕事と家事、育児の両立については「私が仕事で家を空けるときは夫が休みをとるなど、そのときにできるほうが担当する」と話した。どうしても夫婦で無理な時は、互いの親に手伝ってもらうこともあるという。

起床は６時半ごろ。まず「ラジオ体操」をするのだという。コロナ禍で始めたそうで、ピラティスやヨガをやっていた時期もあったが、続かず、「ラジオ体操ならどこでもできる、楽屋でもできる。短い時間でできるし。何があってもやる」と笑顔。今では夫や子供も参加しているという。

育児では、食べ物で遊ぶ時期があり、「それ何してる？」「どうなってる？」と冷静に注意。娘からは「去年ぐらいまで『ママ怖い』『ママ鬼』『パパ優しい』」と言われ、「私、損（な役回り）だな、と思ってたんですけど、娘が（最近）味方してくれるようになって、報われたな、と」と笑顔で明かしていた。