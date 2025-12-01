外出時の急な悪天候にも対応可能！【ザ・ノース・フェイス】のジャケットがAmazonに登場中‼
防水と丈夫な作りで外出の時も天候の心配無用!【ザ・ノース・フェイス】のジャケットがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
外出時の急な悪天候にも対応する、はっ水加工を施したウインドブレーカー。
表地にはクラシカルでやわらかな風合いのタスランナイロンを使用。
裏地は肌離れのよいポリエステルメッシュで、生地が汗で張りつくのを抑えてくれる。
裾は両脇のアジャスターで簡単に調節可能。
フロントフラップはドットボタン仕様。
THE NORTH FACEの定番である、肩部分の切り替えを取り入れたデザインとなっている。
また、生地の厚さや厚手さで寒さや風にも十分対応が可能となっている。外出の際に羽織りたい一品だ。
