ILLIT、新曲で見せた“表情演技”が中毒性抜群！『NOT CUTE ANYMORE』ダンスチャレンジも話題に

ILLITの新曲が、音楽番組でのステージ披露後に大きな反響を呼んでいる。

ILLITは、11月28日に放送された音楽番組KBS2「ミュージックバンク」を皮切りに、MBC「ショー！K-POPの中心」、SBS「人気歌謡」に出演し、1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』の同名タイトル曲のステージを披露した。

ステージに立つILLITの独特な雰囲気が音楽ファンの視線を奪った。ミニマルなサウンドと調和したメンバーの透明感あふれるボーカルが中毒性を放ち、節制されたパフォーマンスが新鮮な魅力を演出した。ゆったりとしたテンポに合わせてダンスの動きを最小限に抑えながらも、繊細な表情演技やフォーメーションの変化を披露し、見応えのあるステージを完成させた。

音楽番組でのステージが口コミで広がり、タイトル曲への関心はさらに高まっている。同曲は最近、インスタグラムで使用回数が急増している楽曲を集計したランキングで1位（11月30日午前2時基準）を記録した。笑顔から無表情へ切り替わるギャップが魅力のダンスチャレンジにも、多くのユーザーが参加している。

『NOT CUTE ANYMORE』は音源公開直後にMelon「HOT100」8位にランクインし、上位圏に定着している。また、日本のLINE MUSICでも好成績を記録している。Apple Music韓国「デイリートップ100」では、47位からスタートし、13位（11月25日）、9位（11月26日）、7位（11月27日）、6位（11月29日）と、着実に順位を上げ続けている。

レゲエリズムを基盤にしたポップジャンルへの初挑戦となる本作では、ILLITの成長した一面が際立った。彼女たちは、11月30日に公開された公式YouTubeのレコーディングビハインド映像で「曲の感情を表現するためにたくさん努力した」と語り、息遣いにまでこだわり積極的に意見を出しながら再レコーディングに挑んだ姿が印象を残した。

また、カムバック初週はウェブバラエティにも多数出演し、ファンに笑いを届けた。ユーチューブチャンネル「Hyo's Level Up」「ミンジュのピンクキャビネット」では新曲について語り、「ワークドル」「コールミーベイビー」「IDOL 1N2D」などでは自然体のトークや明るい個性で注目を集めた。

なお、ILLITは11月28日・29日に香港カイタック・スタジアムで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』で、ファン投票によって選ばれる「FANS' CHOICE FEMALE TOP 10」を受賞し、確かな人気とグローバル影響力を改めて証明した。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。