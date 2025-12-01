日向坂46松田好花（26）が1日、自身のブログを更新。来年2月末でのグループ卒業を発表した。

松田は1800字超の長文ブログを更新。「けやき坂46、日向坂46、活動を始めて合わせて8年半が経ちました。私は日向坂46を卒業します。おそらくですが、皆さんそんな驚いていないんじゃないですかね？」と投げかけた。

「卒業のことは昨年あたりからずっと頭の中にありました。加入当初からお世話になっていたスタッフさんに唯一卒業の相談をしていたのですが、その方が相談をしてしばらく経ってから天国へと旅立たれました。その方にしか相談していなかったので、一度卒業の話は自分の胸にしまいました」と記述。

続けて「これはまだ卒業したらダメということなのか、やめておけということなのかと。考えに考えました。それでもやっぱり、卒業を先延ばしにするという選択には至りませんでした」と明かした。

◆松田好花（まつだ・このか）1999年（平11）4月27日、京都府生まれ。17年8月、けやき坂46（ひらがなけやき＝現日向坂46）に二期生として加入。愛称「このちゃん」など。大の納豆好き。157・5センチ。血液型A。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

こんばんは。

日向坂46松田好花です。

昨日日向坂に行きました。

デビューシングル「キュン」のヒット祈願の駅伝のことを昨日のことのように思い出しました。

けやき坂46、日向坂46、活動を始めて合わせて8年半が経ちました。

私は日向坂46を卒業します。

おそらくですが、皆さんそんな驚いていないんじゃないですかね？

やっぱりとか、まぁそうだよなって思われているだろうなって想像してます。

なんとなくの体感ですけどね！

びっくりさせていたとしたらごめんなさい。

体感で自分でもそう思えるくらい活動を続けることが出来て良かったなって思っています！

メンバーの卒業発表を迎えるたびに、急な卒業発表は心臓に悪いので卒業発表がある予告をしてほしい、したいと思っていたこともありました。

卒業発表がある予告って、もはや卒業発表ではあるんですけど、言いたいこと伝わりますかね？

心の準備をさせて欲しいというか。

結局、そんなことできるはずもなく気付いたら今日という日を迎えていました。

卒業発表のタイミングが決まり、みんなに伝えて、ブログを書いてという過程を踏んでいく中で、みんなこうやってグループを卒業していっていたんだなって感じています。

普段はスマホで書くけれど、今日は久しぶりにノートパソコンで書いています。

タイピングってこんなに楽しかったっけって。

卒業ブログ書きながらタイピング楽しいって思っちゃってる自分、あまりにも趣が無さすぎると思って、寿司打で発散させてきました。

ただいま。

Wordで書こうとしたらOffice 365の期限が切れていました。

というかもう今はMicrosoft 365なんですね。

久しぶりだとこうなるよな、なんて。

久しぶりでいうと、グループに加入して久しぶりって言う機会も言われる機会も増えて、久しぶりなことが増えて、気付けば色んなことが久しぶりになっていました。

でもそれを決して残念に感じてはいなくて、久しぶりということに寂しさを感じる余裕すらないくらいに充実した日々を過ごせていたんだなと思うことができています！

ファンの方の久しぶりは寂しいけどね。

卒業のことは昨年あたりからずっと頭の中にありました。

加入当初からお世話になっていたスタッフさんに唯一卒業の相談をしていたのですが、その方が相談をしてしばらく経ってから天国へと旅立たれました。

その方にしか相談していなかったので、一度卒業の話は自分の胸にしまいました。

これはまだ卒業したらダメということなのか、やめておけということなのかと。

考えに考えました。

それでもやっぱり、卒業を先延ばしにするという選択には至りませんでした。

自分の中にある学ぶことを諦めたくないという思い、

日向坂のメンバーとしてやり残したことはない、今の自分がしたいことはここから旅立つことだという思いを抱いている自分がいました。

好奇心と坂道グループへの好きという気持ちだけで踏み込んだ何者でもなかった私に

やりたいことも特になく何となく生きてきた私に

この世界は夢を見させてくれました。

やりたいこと、目標が出来て、好きなヒト、モノ、コトに沢山出会うことが出来ました。

私の人生に沢山の彩と可能性をくれたそんな8年半だったなと思います。

家族、友達、メンバー、卒業生の皆さん、スタッフさん、携わって下さった関係者の皆様、ファンの皆様の存在が私の活動の原動力にもなっていました。

他人事として読まないでくださいね？

このブログを読んでくださっているあなたこそが私の頑張る理由でした。

ずっと優しさと愛と思いやりを与えてくださってありがとうございました。

私を見つけてくれて、出会ってくれてありがとうございました。

そして

休業期間待っていてくれて

優しく迎え入れてくれて

支え続けてくれて

本当にありがとうございました。

この場所が好きだからこそ

この決断もできたし、

この場所で沢山学び、成長できたからこそ

今、明るい未来を夢見ることが出来ています！

卒業後もこの世界に携わっていきたいなと思っています。

そして

自分なりに考え、スタッフの皆さんとも相談させていただいた上で、日向坂46としての活動は2月末までとさせていただくことになりました。

あっという間なようで振り返るととてつもなく濃い8年半でした。

でも！残りの日向坂人生約3ヶ月間まだまだここから更に濃くするつもりです！

覚悟はいいですか！

最後まで見守っていてくださると嬉しいです。

引き続き変わらぬ応援をよろしくお願いいたします！

日向坂46松田好花