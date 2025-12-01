12月10日から始まる「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を前に、拉致被害者の曽我ひとみさんが福岡県内で初めて講演しました。曽我さんはFBSの単独インタビューに応じ、「拉致問題を自分ごととして捉えてほしい」と訴えました。



■拉致被害者・曽我ひとみさん（66）

「母を含む拉致被害者の救出のため、この先の1年が、たったの1日がもう待てないと訴え続けてきました。」





福岡市内で11月30日に開かれた講演会。登壇したのは、北朝鮮による拉致被害者の曽我ひとみさんです。

曽我さんは47年前、1978年8月に故郷の新潟県佐渡市で、母・ミヨシさんと共に北朝鮮に拉致されました。当時19歳でした。



■曽我さん

「口もふさがれて手足も縛られて、南京袋みたいな大きな袋をかぶせられて担がれて、しばらくして大きな船に乗せられて、それで北朝鮮に着いた。」



拉致された瞬間から母と引き離され、24年もの間、北朝鮮での生活を余儀なくされました。



そして、2002年10月15日。曽我さんは北朝鮮によって拉致された被害者4人とともに、ようやく帰国を果たしました。



しかし、47年たった今も母・ミヨシさんの行方は分かっていません。ミヨシさんは12月28日に94歳を迎えます。



曽我さんが見せてくれたのは、母・ミヨシさんからもらった時計です。



■曽我さん

「時計というより、母ですかね。時計ですが、母だと思って私は大切にしています。」



拉致された時もはめていたこの時計を母だと思い、今も肌身離さず身につけています。



■曽我さん

「拉致という事件に巻き込まれていなければ、きっと私も准看護師の仕事をたぶん今も続けていたと思いますし、本当であれば白衣の姿をずっと見せていられたのかと思いますが、それが見せてあげられないのがすごく悲しいですし切ないですし、やりきれないです。」



福岡県内で初めて講演した曽我さん。会場にはおよそ600人が集まりました。母のミヨシさんや北朝鮮でともに生活した横田めぐみさんを含む、拉致被害者全員の一日も早い帰国を訴えました。



■講演を聞いた人

「普通に生活していることを突然、奪われるのが許せない。」

「言葉にならないです、悲しすぎて。日本の政府の方に置き去りにしないでやっていただきたいと思います。」



拉致問題が一向に進展が見られない中、ことし10月、アメリカのトランプ大統領が拉致被害者家族と面会しました。トランプ大統領が解決に向けて「できる限りのことをする」と述べたことに曽我さんも期待を寄せます。



■曽我さん

「トランプ大統領は拉致問題についても関心を持たれていますし、心配もしてくださっていると思っていますので、お言葉はすごくありがたい。高市総理と日朝の場を一日も早く設けてもらって、少しでも前進してほしいと思う。」

拉致問題の早期解決に向けて、曽我さんは福岡の人たちにも「自分ごと」として考えてほしいと訴えます。



■曽我さん

「先がしっかりと見えない本当に難しい問題だとは思うのですが、福岡の皆さんをはじめ、たくさんの方に拉致問題をしっかりと知ってもらって、もし自分の家族がこういったことに巻き込まれてしまったらと、自分ごととしてしっかりともう一度考えていただきたいということ。自分が今できることは何なのかということも考えていただきたいと思います。」



本当に、いつになったら母に会えるんだろう。そう胸の内を口にした曽我さん。47年もの間、離れ離れになっている母と再会し「ただいま」「おかえり」と言える瞬間を誰もが待ちわびています。

福岡県でも拉致された疑いを否定できない、いわゆる「特定失踪者」がいます。



福岡県警は、北朝鮮に拉致された可能性を排除できない人は29人いるとして、捜査を行っています。このうち21人は、福岡県警のホームページに名前や写真を掲載し、幅広く情報提供を求めています。



警察はどんな小さなことでもいいので情報を寄せてほしいと呼びかけています。



福岡県警察本部 外事課：092-641-4141



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月1日午後5時すぎ放送