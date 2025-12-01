活動終了発表のJO1鶴房汐恩、メッセージ公開「メンバーの活動を応援していきます」 延期のイベントは年内実施【声明全文】
11人組グローバルボーイズグループ・JO1の鶴房汐恩が、年内でJO1としての活動終了することを発表。鶴房が1日、メッセージを公開した。
【ライブ写真】ソロライブでは…くまの着ぐるみ姿のJO1鶴房汐恩
公式サイトでは「弊社所属の鶴房汐恩は、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます」と発表。「活動休止期間中、再開の可能性について、本人と弊社および他のメンバーで再三協議を重ねてまいりました。その結果、本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました。弊社といたしまして、その意向を尊重し、今回の結論に至りました」と伝えた。
鶴房は「僕自身の中で考え、自分自身を問いただし、気持ちの整理がついたので満了をもって活動を終了するという決断に至りました」と説明。「メンバーのことは今も大好きですし、JAMのみんなのことも大好きです。感謝してもしきれないと思っております。これからもメンバーの活動を応援していきます。同じ活動ができなくなりますが心は一つです」とし、「JAMの皆さま、オーディションも含めて約6年半の間、僕を、そしてJO1のメンバーとして応援してくださってありがとうございました。みんな大好きです」と結んだ。
なお、延期していた特典会については、年内に開催することが公式サイト内で発表された。
JO1は、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生した豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨による11人組。2020年3月4日、1stシングル「PROTOSTAR」をリリースし、デビューした。22年12月31日『NHK紅白歌合戦』に初出場。25年4月、グループ初となる東京ドーム単独公演を開催した。
鶴房は、2000年12月11日生まれ。オンラインカジノを利用していたことが発覚し、活動休止していた。8月には、賭博罪で略式起訴された。
【声明全文】
「鶴房汐恩より皆様へ」
JAMの皆さま、お久しぶりです。鶴房汐恩です。
活動休止をしてから約5ヶ月が経ちました。
この期間で色々考える時間もあり、契約の更新をせず、JO1の活動を終了するという判断をいたしました。
復帰を待っていてくださったJAMの方々には悲しい思いをさせてしまうことは重々承知しています。
ですが、僕自身の中で考え、自分自身を問いただし、気持ちの整理がついたので満了をもって活動を終了するという決断に至りました。
メンバーのことは今も大好きですし、JAMのみんなのことも大好きです。感謝してもしきれないと思っております。
これからもメンバーの活動を応援していきます。同じ活動ができなくなりますが心は一つです。
JAMの皆さま、オーディションも含めて約6年半の間、僕を、そしてJO1のメンバーとして応援してくださってありがとうございました。
みんな大好きです。
