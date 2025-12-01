大阪の年末音楽フェス『レディクレ』4DAYSタイムテーブル発表 2025年ラストはSHISHAMO
大阪の年末恒例音楽フェス『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』（12月26日〜29日、インテックス大阪）の全日程タイムテーブルが12月1日、発表された。
【画像】『レディクレ』12月26〜29日タイムテーブル
FM802が毎年年末に届けるオムニバス・ロック・イベント、ロック大忘年会。今年は、大阪・関西万博イヤーを記念して、コロナ禍に制限人数で行われた2022年以来の3年ぶりの4DAYS開催となる。
タイムテーブルは、初日の26日にBUMP OF CHICKEN（午後8時）、Creepy Nuts（午後8時50分）、27日にサカナクション（午後8時45分）、28日はVaundy（午後8時40分）、29日にELLEGARDEN（午後8時20分）、SHISHAMO（午後9時）などとなった。
■『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025』
日時：2025年12月26日（金）、27日（土）、28日（日）、29日（月）10:00
OPEN・11:00 START
会場：インテックス大阪
出演
12月26日（金）
OKAMOTO'S
CLAN QUEEN
Creepy Nuts
Kroi
コレサワ
go!go!vanillas
Suchmos
Chevon
シャイトープ
シンガーズハイ
Tele
TenTwenty
にしな
ハルカミライ
BUMP OF CHICKEN
BIGMAMA
Fear, and Loathing in Las Vegas
HEY-SMITH
マルシィ
MAN WITH A MISSION
WurtS
OPENING HEAVY ROTATION ACT：TRACK15
LIVE HOUSE Antenna：35.7／TOOBOE／NEE／berry meet
12月27日（土）
アイナ・ジ・エンド
ASIAN KUNG-FU GENERATION
indigo la End
カネヨリマサル
クリープハイプ
GLIM SPANKY
サカナクション
THE BAWDIES
sumika
田淵智也 40th Anniversary special
Chilli Beans.
ねぐせ。
Hump Back
羊文学
flumpool
フレデリック
Lucky Kilimanjaro
リーガルリリー
Laura day romance
OPENING HEAVY ROTATION ACT：muque
LIVE HOUSE Antenna：トンボコープ／ハク。／MONO NO AWARE／luv
12月28日（日）
ano
[Alexandros]
Omoinotake
9mm Parabellum Bullet
Saucy Dog
SCANDAL
スキマスイッチ
SUPER BEAVER
ストレイテナー
DISH//
This is LAST
東京スカパラダイスオーケストラ
ハンブレッダーズ
BURNOUT SYNDROMES
Vaundy
PEOPLE 1
BLUE ENCOUNT
ヤバイTシャツ屋さん
山内総一郎
reGretGirl
レトロリロン
OPENING HEAVY ROTATION ACT：yutor
LIVE HOUSE Antenna：Arakezuri／Klang Ruler／プッシュプルポット／Blue Mash
12月29日（月）
Aooo
秋山黄色
打首獄門同好会
FM802＆怒髪天 presents レディクレ歌合戦
ELLEGARDEN
KANA BOON
キタニタツヤ
キュウソネコカミ
Conton Candy
サバシスター
サンボマスター
SHISHAMO
THE ORAL CIGARETTES
w.o.d.
10-FEET
TOTALFAT
なとり
04 Limited Sazabys
BRAHMAN
マカロニえんぴつ
milet
OPENING HEAVY ROTATION ACT：the paddles
LIVE HOUSE Antenna：Enfants／チョーキューメイ／Dios／LET ME KNOW
