タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が11月30日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。ハマっているものについて話した。

みちょぱは「少し前にみちょパラでも熱く語りましたが、もうさすがに知っていると思うんですけどラブブっていう中国のポップマートっていう会社から出ているモンスターってキャラクターがはやっていまして、今でもはやってはいるんですけど」とした上で、「私もそれにめちゃめちゃどハマりして。そもそもラブブを買うのにまず抽選に参加して当たって実際にお店に行って、お店に行ってもその日何の在庫があるか分からないみたいなちょっとゲーム性のある感じなんですけど」とコメント。

続けて「入手方法が結構難しくて転売とかも倍以上の値段で売られていたりとか…ワクワクさせる仕組みというか、そういうのも含めて私自身ハマっていまして。その後も抽選に参加したりとか1週間に1回は抽選があるんですよ、(ラブブを購入できる店に入店できる)時間とかもランダムだから当たってもランダムすぎて、当たっても1番遅い時間とかに当てられると在庫なんてあるわけないじゃん」と説明した。

さらに、「そのワクワク感でいろいろやっていて。実際に2回くらい自分で当たったは当たったのよ、1回目なんて当たったときは最後から2番目くらいだったから(お目当ての品が)何もなくて。初めて当たって嬉しくて嬉しくて行ったのに全然欲しいものがなくて、持っているものとかしかなくて。まぁこういうのも醍醐味だなと思いながら」と当選時を振り返った。