TBS「S☆1」（土曜＆日曜深夜0・00）が11月30日に放送され、今季のプロ野球お立ち台ランキングが発表された。

勝利試合で活躍した選手に対して試合後に行われるヒーローインタビュー。2025年シーズンで一番多く、そのお立ち台に上がったのは誰なのか。番組が12球団の選手を対象に調べて結果が判明した。

まず、8位タイがボスラー（中日）とオスナ（ヤクルト）の10度で、6位タイが佐野（DeNA）と九里（オリックス）の11度、4位タイが大関（ソフトバンク）と郡司（日本ハム）の12度となった。

3位は柳町（ソフトバンク）の13度。ここまでは僅差（きんさ）だ。

だが、2位から一気にぐんと回数が上がる。2位は22度もお立ち台に上がった今季セ・リーグMVPの阪神・佐藤輝明内野手（26）。1位は阪神・森下翔太外野手（25）の24度だった。

この結果を受け、番組の直撃取材を受けた佐藤輝は「2位…かよ………。2位かよ…」と苦笑いでショックの色をにじませつつも「やっぱ甲子園っていうのはね、ヒーローインタビューは鳥肌立つっていうか、今でも慣れないですね」と語った。

そして、栄えある今季のお立ち台キングに輝き、番組から記念トロフィーを贈呈された森下は「すげぇ！ありがとうございます！」と大喜び。

今季の勝利打点は12球団最多タイの20度で、お立ち台に上がった24度のうち15度が本拠・甲子園。その度にトラッキーのぬいぐるみをもらうが、「地面に座らせてます。置いているじゃないです、座らせてます。たっくさんあります」と笑顔、笑顔だった。

今年のヒーロー409人の頂点に立った森下。

「野球の試合って長くなったりもするんで、それでも残ってくれてるファンの人たちのために自分たちの最後の感謝ってのを伝える場だとも思ってるんで。ファンの人たちが最後、またもう一回楽しかったなって思ってもらえるような形にするのが、ヒーローインタビューなのかなと思っています」と誇らしげだった。