韓国発ベルベットバニーが話題♡素肌に香るVIOLET KISSが日韓1位に

韓国発のヴィーガンフレグランスブランドVelvet Bunny（ベルベットバニー）が、日本で驚異的な人気を見せています。発売後すぐにQoo10で総合ランキング1位を獲得し、さらに韓国のMUSINSAでも総合1位を達成。まさに日韓同時ヒットの快挙です。中でも注目を集めるのは、素肌に溶け込むように香る「スキンパフューム VIOLET KISS」。肌ごとに変化する自然な香り立ちは、“自分だけの香り”を楽しみたい女性たちの心をつかんでいます♡

素肌がふわっと香るスキンパフュームとは？

Velvet Bunnyの「スキンパフューム」は、従来の香水とは異なる新感覚のフレグランス。

天然香料由来で、肌のpHや体温に合わせて香り方が変化し、纏う人ごとに異なる“パーソナルな香り”を生み出します。

近づいたときにふわっと自然に漂い、さりげなく周囲を惹きつける存在感が魅力です。

今回人気を集めている「VIOLET KISS」は、韓国の若者カルチャーの中心地・ソンス洞でも“告白を受けるパフューム”として話題。

一度すれ違うだけで「その香り、どこの？」と聞かれるほどの透明感と深みがあり、SNSでもクチコミが広がっています。

日韓同時ランク1位！VIOLET KISSが愛される理由

VIOLET KISSは、発売からわずか数日でQoo10（2025年11月14日）で総合ランキング1位を獲得。

さらに、韓国の国民的ファッションプラットフォームMUSINSAでも11月13日・19日に総合1位となり、日韓同時で評価される人気ぶりを見せています。

魅力は、万人受けするのに個性が香る“素肌パフューム体験”。甘さと透明感が絶妙に重なる香調は、爽やかでありながら大人の余韻も感じられるバランスに。

80mL・2,860円（税込）と手に取りやすい価格も人気の理由です。日本国内では公式オンラインストアのほか、Qoo10、楽天市場、AMAZONなどで購入可能。

毎日のコーデに香りのニュアンスを添えたい人にぴったりです♪

“わたしだけの香り”で毎日をもっと心地よく♡

ベルベットバニーのスキンパフュームは、ただ香りを楽しむだけでなく、素肌そのものを美しく引き立ててくれる新感覚のフレグランス。

日常の中でふとした瞬間に心がときめくような、その人だけの香りを演出してくれます。VIOLET KISSは、自分らしいさりげない魅力を引き出したい女性にぴったり。

大切な日にも、いつもの日にもそっと寄り添う香りをぜひ楽しんでください♡