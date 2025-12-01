11人組グローバルボーイズグループJO1は1日、オンラインカジノ利用が発覚して活動休止し、8月に賭博罪で略式起訴されていた鶴房汐恩（24）が12月31日をもって活動終了すると発表した。

グループ公式サイトに文書を掲載し、鶴房について「弊社との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了しますことをご報告申し上げます。活動休止期間中、再開の可能性について、本人と弊社および他のメンバーで再三協議を重ねてまいりました。その結果、本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました。弊社といたしまして、その意向を尊重し、今回の結論に至りました」とつづった。

鶴房もコメントを発表し「JAMの皆さま、お久しぶりです。鶴房汐恩です。活動休止をしてから約5カ月が経ちました。この期間でいろいろ考える時間もあり、契約の更新をせず、JO1の活動を終了するという判断をいたしました。復帰を待っていてくださったJAMの方々には悲しい思いをさせてしまうことは重々承知しています。ですが、僕自身の中で考え、自分自身を問いただし、気持ちの整理がついたので満了をもって活動を終了するという決断に至りました」とした。

また、延期となっている特典会についてはJO1オフィシャルサイトで詳細を伝えるという。