「将来のことを考えると……」INFP・24歳女性がESFPのパートナーに思うこと。傍にいたいと思うワケ
国際規格に基づいた性格診断として、高い認知度を誇るMBTI。最近ではこの理論をもとに作られた16タイプ診断（16Personalitiesなど）が、若者の間で人気を集めている。血液型占いのように人と人との相性も紹介しているこれらの診断を恋愛事情と絡めて見ていけば、新しい付き合い方のヒントが得られるかもしれない。
今回は、All About ニュース編集部が独自調査した「性格診断」についてのアンケート結果から、24歳女性の恋愛の現在地を紹介する。
出会いはアルバイト。INFP女性がESFPの彼に感じた魅力は「アルバイト先の先輩と後輩の関係性でした。私が後輩で、彼が先輩です」と、彼との最初の接点を語るAさん（仮名）。現在24歳、東京都に暮らす彼女の性格診断の結果はINFP。38歳のパートナーはESFPなのだという。
Aさんが最初に惹かれた彼の魅力は「周りの人から尊敬され信頼されているところ」。「アルバイト先の先輩だったのですが、皆から慕われていて、ものを教えるのも上手かった為、かっこよく見えました」と、当時の初々しい思いを振り返る。
「歳が離れているので」将来を見据え抱く不安けれど、一緒に時間を重ねていくうちに、悩みを抱くこともある。今は、パートナーと「歳が離れていること」が引っかかっていると話す。
「私はまだ若いので、結婚には少し早いかなと思いますが、彼の年齢を考えると結婚を早めにしてあげたいと思います」と、思い悩む胸の内を語ってくれた。
「とてもポジティブな性格なので……」それでも交際を続ける理由それでも、パートナーと歩み続ける理由も、彼女の中でまた確かだ。「将来の悩みは尽きませんが、それを一緒に解決していきたい相手だと思うので、これからも傍に居たいと思います」と前向きに未来を見据えている。
何より、彼との関係の中で、Aさん本人にも変化が生まれた。「パートナーがとてもポジティブな性格なので、前向きに物事を捉えるようになりました。仕事を辞めるか迷った時も、前向きに、ひとつの人生のステップととらえて辞めることを決断できました」。
未来のことは分からないが、今日も隣にいたいと思える。それが、今の彼女が出した答えなのだろう。MBTIが同じ人もそうでない人も、リアルな彼女の現在地から、見えてくるものがあるかもしれない。
※【編集部注】MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）は、世界45カ国以上で活用されている国際規格に基づく性格検査であり、専門資格を持つ実施者によって行われます。一方で、SNSなどで流行している「MBTI診断」や「16タイプ診断（16Personalitiesなど）」は、MBTI理論をもとに作られた独自の診断であり、公式の検査とは異なります。記事内で紹介している内容は、あくまで個人の体験や考えをもとに構成したもので、公式検査結果を示すものではありません。
(文:All About ニュース編集部)