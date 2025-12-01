「ビビった…」藤田ニコル、ディズニーの入手困難メニュー持つ姿に驚きの声「これまじでにこるんすげーよな」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは11月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。東京ディズニーリゾートで大人気メニューを楽しむ姿にファンから寄せられた疑問の声に応えています。
【写真】藤田ニコル、うらましい!? ミッキーワッフルとのツーショット
このワッフルは、東京ディズニーランド内のレストラン「グレートアメリカン・ワッフルカンパニー」で提供されるもので、予約を取るのが非常に難しいことでファンの間では有名です。特に藤田さんが食べたワッフルはクリスマス限定メニューとみられるため、入手はさらに困難だったと考えられます。
この投稿にファンからは、「え…いまワッフルも普通に食べられなくなってしまったの…？どんどんディズニーが知らない世界になっていく………ついていけない……」「ディズニーへの知見浅すぎてワッフルに予約とかキャン待ちとかいう概念があるのビビった…」「今ワッフルそんなレアな食べ物なの？皆昔こんなん普通にたべてたやん。チュロスの行列もだけどみんなどしたん！？」と驚きの声が集まっています。
さらに、「キャンセル拾いめちゃくちゃ大変だったなぁと思い出にふけりつつ、撮影関係なしにディズニー行くと芸能人もパーク内では同じ人間同じゲストなんだなと」と親近感を覚えたという声や、「ワッフルのキャンセル拾えるの猛者すぎ」「これまじでにこるんすげーよな」「ワッフル美味しそうーー食べれてよかったね」「可愛すぎる」と藤田さんを称賛するコメントも寄せられました。
(文:勝野 里砂)
ファンからの質問に回答藤田さんは「みんなワッフルどうしたの？朝早くから行ったの？って質問すごく来るんだけど 13時について友達とキャンセル拾うの頑張って食べました」とつづり、自身の「クリスマスディズニー大好き」という投稿を引用。引用元の写真には、ミッキー型のワッフルを持った藤田さんが笑顔で写っています。
「ディズニー・クリスマス」とは？同所では、11月11日から12月25日までスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催しています。パーク内はクリスマス仕様のデコレーションで彩られ、高さ約15メートルのツリーも登場。さらに、期間中は新パレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス」や、夜の「エレクトリカルパレード・ドリームライツ」のクリスマスバージョンが実施されます。また、限定グッズやスペシャルメニュー、フォトスポットも用意され、家族や友人、カップルなどでも楽しめるイベントです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
