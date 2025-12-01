¥³¥á¤Î¡Ö¥«¥ó¥È¥êー¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡×Ï·µà²½¡¡JA»³·ÁÃæ±û²ñ¤¬¸©¤Ë»ÜÀß¤Î¹¹¿·ÈñÍÑ¤Î»Ù±çµá¤á¤ë
¸©Æâ¤Î¥³¥á¤ò´¥Áç¡¦ÃùÂ¢¤¹¤ë¡¢¡Ö¥«¥ó¥È¥êー¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡×¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢JA»³·ÁÃæ±û²ñ¤Ï1Æü¡¢¸©¤ËÂÐ¤·¡¢»ÜÀß¤Î¹¹¿·ÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
JA»³·ÁÃæ±û²ñ¤ÎÀÞ¸¶·É°ì²ñÄ¹¤é¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ËÍ×ÀÁ½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤È¤·3·î»þÅÀ¤Ç¡¢¥«¥ó¥È¥êー¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤¬48¤«½ê¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î4³ä¤¬ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹¹¿·¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½4ÇÜ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥È¥êー¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ê¤É¶¦Æ±ÍøÍÑ»ÜÀß¤Î¹¹¿·¤äºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Ï11·î¡¢¸©¤¬»Ù±ç¤ò³È½¼¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Êä½õÎ¨¤òºÇÂç¤Ç3Ê¬¤Î2¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¸þ¤±¤ÆºâÀ¯Åª¤Ê»Ù±ç¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×ÀÁ¤ËÂÐ¤·¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¹ñ¤Î¿³µÄ¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸©¤Î»Ù±ç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£