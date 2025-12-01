»³·ÁÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸©Æâ¤Î¥³¥á¤ò´¥Áç¡¦ÃùÂ¢¤¹¤ë¡¢¡Ö¥«¥ó¥È¥êー¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡×¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢JA»³·ÁÃæ±û²ñ¤Ï1Æü¡¢¸©¤ËÂÐ¤·¡¢»ÜÀß¤Î¹¹¿·ÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

JA»³·ÁÃæ±û²ñ¤ÎÀÞ¸¶·É°ì²ñÄ¹¤é¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ËÍ×ÀÁ½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤È¤·3·î»þÅÀ¤Ç¡¢¥«¥ó¥È¥êー¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤¬48¤«½ê¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î4³ä¤¬ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹¹¿·¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½4ÇÜ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

JA»³·ÁÃæ±û²ñ¡¡ÀÞ¸¶·É°ì²ñÄ¹¡ÖÃÛ30Ç¯～40Ç¯¶á¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÏ·µà²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤ó¤Ê¾ã³²¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£»ÜÀß¤Î½¤Á¶¤â´Þ¤á¤ÆÂçÊÑÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤à¾õ¶·¡×

¥«¥ó¥È¥êー¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ê¤É¶¦Æ±ÍøÍÑ»ÜÀß¤Î¹¹¿·¤äºÆÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Ï11·î¡¢¸©¤¬»Ù±ç¤ò³È½¼¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Êä½õÎ¨¤òºÇÂç¤Ç3Ê¬¤Î2¤Þ¤Ç°ú¤­¾å¤²¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¸þ¤±¤ÆºâÀ¯Åª¤Ê»Ù±ç¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×ÀÁ¤ËÂÐ¤·¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¹ñ¤Î¿³µÄ¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸©¤Î»Ù±ç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£