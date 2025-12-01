活動終了発表のJO1鶴房汐恩、延期していた“特典会”年内に実施へ 振替開催日発表【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/01】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の鶴房汐恩が12月1日、年内をもってLAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了することを発表。同日グループの公式サイトでは、鶴房が不参加となっていた特典会の振替を年内に実施することが伝えられた。
◆鶴房汐恩、不参加分の特典会の振替開催決定
今回振替の対象となるのは、鶴房が不参加となった6月7日開催の「JO1 BEST ALBUM『BE CLASSIC』」初回プレス分（初回生産分）封入“応募抽選券”特典会（オフライン特典会／関東会場）、JO1 10TH SINGLE「Handz In My Pocket」初回プレス分（初回生産分）封入“応募抽選券”特典会（鶴房汐恩個別特典会）。振替開催の受付期間は、12月1日18時30分から12月7日23時59分を予定している。なお、公式サイトでは応募方法などの詳細もアナウンスしている。
◆振替開催日程
【2025年12月20日（土）】
・BEST ALBUM「BE CLASSIC」初回プレス分封入“応募抽選券”特典会（オフライン特典会／関東会場）振替開催
・10TH SINGLE「Handz In My Pocket」初回プレス分封入“応募抽選券”特典会（【A賞】、【B賞】関東会場）振替開催
【2025年12月21日（日）】
・10TH SINGLE「Handz In My Pocket」初回プレス分封入“応募抽選券”特典会（【A賞】、【B賞】関西会場）振替開催
【2025年12月27日（土）】
・BEST ALBUM「BE CLASSIC」初回プレス分封入“応募抽選券”特典会（オフライン特典会／関東会場）振替開催
・10TH SINGLE「Handz In My Pocket」初回プレス分封入“応募抽選券”特典会（【C賞】、【D賞】個別オンライン特典会）振替開催
【2025年12月28日（日）】
・BEST ALBUM「BE CLASSIC」初回プレス分封入“応募抽選券”特典会（オフライン特典会／関東会場）振替開催
◆鶴房汐恩、オンカジ利用で略式起訴
鶴房は、過去にオンラインカジノを利用していた事実が判明。6月16日に書類送検されたと報じられ、8月に賭博罪で略式起訴されたことが発表された。
JO1は2019年から開催されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』において、投票によって選ばれた豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨の11人で結成され、2020年3月にデビュー。2022年には『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、3年連続出場。2025年には全6都市8公演を巡る初のワールドツアーと初単独東京ドーム公演を成功させ、グローバルに活躍を広げていた。デビュー以来11人で歩んできた中、初のメンバーの脱退となる。（modelpress編集部）
