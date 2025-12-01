キングカズこと三浦知良選手が所属するアトレチコ鈴鹿。地域リーグへの降格が決まりました。

【写真を見る】｢這い上がっていくしかない｣ 三浦知良選手（58）所属のアトレチコ鈴鹿 地域リーグへ降格 契約は来年1月末まで… “キングカズ”の去就は

（サポーター）

「吐きそう」「ドキドキで…」



負けると地域リーグに降格が決まる運命の試合。

（サポーター）

「（後半）カズさんが出てきて試合を締めてバンザイという形で終わりたい」

「カズ頑張れ～！」

大一番にのぞむのは、“キングカズ”ことサッカー界の生きるレジェンド、三浦知良選手（58）が所属するアトレチコ鈴鹿。

カズはベンチスタート。試合は一進一退の攻防が続き、延長戦に突入します。しかし、痛恨の失点。1点を追う中、カズも途中出場しますが0対1で敗れ、JFLから地域リーグへの降格が決まりました。

（サポーター）

「ファンとしては（カズがチームに）残ってほしい」

「来年以降も（チームで）頑張ってほしい」

（三浦知良選手 58歳）

「またここから這い上がっていくしかない。12月から来季に向けての自主トレを予定しているのでやっていきたい」



アトレチコ鈴鹿との契約は来年1月末まで。“キングカズ”の去就に注目です。