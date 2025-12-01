ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈÀ©ÅÙ¤Ç2»ù¤ÎÊì¤Ë¡Ä52ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Þ¤ÞÇ¯Îð½Å¤Í¤¿´¶¤¸¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¡×¡Ö3ºÐ¤Ç¡¢¹ðÃÎ¤«¡×
ÍÜ»Ò2¿Í¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå
¡¡90Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë(OPD)¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿52ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ©Ãå¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡¡À§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÉðÆâÍ³µª»Ò¡£21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡season2¡×(ABEMA TV)¤Ë½Ð±é¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç2¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿ÉðÆâ¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÆâ¤Ï1993Ç¯¤Ë¡ÖÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£95Ç¯¤ËW¥³¥¦¥¸(¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÈÅìÌî¹¬¼£)¤È·ëÀ®¤·¤¿¡ÖWEST END¡ßYUKI¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖSO.YA.NA¡×¤¬Ìó50ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£OPD²ò»¶¸å¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÅ¾¿È¡£2013Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¡£ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢18Ç¯¤ËÃË»ù¡¢20Ç¯¤Ë½÷»ù¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öº£¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Þ¤ÞÇ¯Îð½Å¤Í¤¿´¶¤¸¡×¡ÖSO¡¦YA¡¦NA ¤«¤é¤â¤¦30Ç¯·Ð¤Ä¤ó¤«¡×¡Ö»Ò¶¡Ã£¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ö¥í¥°¤Î¤È¤¤«¤éÇÒ¸«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉðÆâ¤µ¤ó¤â¤´¼ç¿Í¤â¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¡Ö3ºÐ¤Ç¡¢¹ðÃÎ¤«¡£Áá¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÖÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍÜ»Ò¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¸ÍÏÇ¤¦¤·¹Ó¤ì¤ë¤«¤â¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£