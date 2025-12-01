TDR「ランチパック」が1400円→980円に値下げ！ SNS驚き「値下げってあるんだ」「今度買う」
東京ディズニーリゾートで販売中の「ランチパック」が、12月1日（月）から値下げ。1400円から980円となり、SNSでは「値下げってあるんだ」「今度買う」などと驚きの声が上がっている。
【写真】値下げされた「ランチパック」を袋から出した様子
■3袋入りはそのまま
今回新価格になった「ランチパック」は、今年の5月12日に登場した、「ハングリーベア・レストラン」と「カスバ・フードコート」のカレーをイメージした味が楽しめる、持ち帰り専用の商品。
「ハングリーベア・レストラン」の「ハングリーベア・カレー（甘口）」をイメージしたカレーは、コク深い味わいのカレーにフルーツの甘味を加えた子どもにも人気なカレーで、パンの中にはカレーだけではなく食べ応えのあるハンバーグも入っている。
一方「カスバ・フードコート」の「ビーフカリー（中辛）」をイメージしたカレーは、数種類のスパイスが織りなす本格的なカレーで、野菜のうまみとビーフのコクが溶け込んでいてパンにも良く合う味わいだ。
これまで3袋セットで1400円で販売されていたが、12月1日（月）から、内容変わらず3袋セットで980円に値下げ（いずれも価格は税込）。
物価高が続く中での突然の値下げに、SNSでは「値下げってあるんだ」「今度買う」「ちょっと買いたさあるかも〜」などと驚きの声が上がっている。
