¡ÖÁ°²ó¤¹¤´¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ðWBC½Ð¾ì¤Ø°ÕÍß¡¡¤¢¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢½Ð¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡½µ¤Ë1ÅÙ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¡£º£²ó¤Ï¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¤±¤¬¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð¾ì75»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¡£Íèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Íè½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ë¤â¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë
¡¡¡½¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¸Ä¿Í¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ê4·î¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿¡Ë¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤±¤¬¤ò¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½ÍèÇ¯3·î¤Ë¤ÏWBC¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï½Ð¤é¤ì¤ëÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×
¡¡¡½ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡ÊÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬½Ð¾ìÉ½ÌÀ¡£¤è¤ê½Ð¾ì°ÕÍß¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£æÆÊ¿¤¬½Ð¤ë¤«¤é¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤Þ¤¢¡¢½Ð¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤·¡¢¼¡¤ÏÂ¾¹ñ¤â¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¡½2Ç¯Á°¤Ë¸«¤¿À¤³¦°ì¤Î·Ê¿§¤Ï³ÊÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡ØÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎWBC¤ÏÁ°²ó²¦¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¡½WBC½Ð¾ì¤ÏÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê³¤³°¤Î¡ËÁª¼ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÏÅ¨¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÁª¼ê¤ÈÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½Á°²óÂç²ñ¤Ç¤âÂ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¤ò¸«¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤·¡¢º£²ó¤ÏÁ°²ó¤È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤«¤é¼õ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½Á°²óÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2023Ç¯¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1Ç¯ÌÜ¤ÇÁ´143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë½¼¼Â¤·¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤¤¤«¡£
¡¡¡ÖËèÇ¯ËèÇ¯¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÂÌÌÜ¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ïº£Ç¯¤¢¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ê¤ê¡¢¤±¤¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡£23Ç¯¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡¡½ÍèÇ¯¤â½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÆÈ¼«¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ëSÁÈ¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤«¡£
¡¡¡ÖWBC¤ÎÍí¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê2·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡Ë1¿Í¤Ç¡ÊÎý½¬¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤äÏ¢·¸¥×¥ì¡¼¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î¤È¤³¤í¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¢¡¶áÆ£¤Î2023Ç¯WBC
¡¡Á´7»î¹ç¤ËÁ´¤Æ2ÈÖ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢ÂÇÎ¨3³ä4Ê¬6ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤Ï¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ2019Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢1¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÎÄºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£