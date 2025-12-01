明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は、11月30日にホーム最終戦で柏レイソルと対戦。長年アルビを支えた選手がビッグスワンで感謝のプレーを見せてくれました。



今シーズンのホーム最終戦。契約満了が発表された堀米・千葉・高木にとっては、ビッグスワンで見せる最後の試合。長年アルビを支え、J1復帰へ導いてくれたヒーローたちと共に。ホームラストマッチに挑みます。



試合は立ち上がりから優勝を争う2位の柏レイソルが圧力をかけます。前半20分に柏・エース細谷が1点を決め、さらに前半終了間際にもエース細谷に決められ、2点を追う苦しい展開となります。



アルビは後半スタートからブーダ、笠井を投入し反撃を図りますが･･･後半10分に細谷にハットトリックを許し、3点のビハインド。ここでキャプテン堀米がピッチに。冷静なディフェンスで相手の攻撃を止めると、後半27分にモラエスのドリブル突破でペナルティエリアに侵入すると、ブーダのクロスに笠井の5月3日以来となる今シーズン2ゴール目！



期待のルーキーが反撃の狼煙を上げると、42分ついに新潟のキング・高木がピッチへ。最後まで攻めの姿勢を貫きます。ボールに関わりチャンスを伺いますが、ここで試合終了。クラブワースト18試合未勝利。それでも、最後はここまで一緒に戦った互いをたたえあいました。





ホーム最終節セレモニーでは－



■MF 高木善朗選手

「みなさんが僕のことを新潟のキングにしてくれましたし、本当に感謝しかありません。またどこかでみなさんと笑顔でお会いできることを楽しみにしています。本当に8年間応援ありがとうございました。」



■DF 千葉和彦選手

「このクラブ以上の選手は存在しません。このクラブ以上のコーチングスタッフ・フロントスタッフも存在しません。唯一肩を並べられる人たち、それがアルビレックス新潟を愛するここにいるサポーターのみなさんです。アルビレックス新潟の歩みを止めることなく走り続けてください。走り続けるみなさんの心の中で、オレンジのユニホームを着た私は生き続けたいと思います。また会いましょう。アイシテルニイガタ。」



最後は、新潟のキャプテンー



■DF 堀米悠斗主将

「9年間真っすぐこのクラブと向き合ってきました。悔いはありません。この大好きな街と9年間僕の家族を含めて愛してくれたこと忘れません。ただいつかやっぱりこの地に帰ってきたい。皆様は選手の誇りです。これからもアルビレックス新潟をよろしくお願いします。ありがとうございました。」



新潟を支え続けた選手の意思を継いで、再びJ1へ－

最終節こそ勝利で花道を飾ります。



次は今シーズンの最終節になります。今週6日(土)にアウェーでFC東京と対戦します。