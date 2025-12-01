山形県内の来年（2026年）産のコメの「生産の目安」について、主食用米を今年産に比べて2.6パーセント・8600トン増やすことが決まりました。需要の高まりを受けたもので、2年連続の増加です。



県産米の「生産の目安」は県やJAなどで組織する県農業再生協議会が毎年独自に定めています。

1日に開かれた臨時総会では、来年の「生産の目安」について主食用米の生産量を33万4900トンとすることが決まりました。

これは、ことし（2025年）と比べて2.6パーセント、8600トン多くなっています。また、作付面積は5万5539ヘクタールと1400ヘクタールあまり増えています。いずれも2年連続の増加です。

増加は需要の高まりを受けたもので、備蓄米放出などの影響で県産米の全国シェアが低下していることからシェア拡大を図るねらいもあるということです。





県県産米戦略推進課 中川文彦課長「オール山形で生産の目安に沿った作付けを進めていく。 しっかりと収量と品質を確保することで、生産者の所得向上につなげ、 全国の皆さんにおいしいお米を届けたい」一方、酒米の生産量に関しては、これまで主食用米の「生産の目安」に含まれていましたが、来年産からは含めないことを決定しました。酒米の数量を除くことで、主食用米の生産量を増やすとともに、酒米についても「生産の目安」による制限をなくし、積極的な生産を促すねらいだということです。