香港ジョッキークラブは1日、香港ヴァーズ（14日、シャティン芝2400メートル）に選出済みのドバイオナー（セン7＝英W・ハガス、父プライドオブドバイ）の回避を発表した。

23年豪ランヴェットS、クイーンエリザベスS、24年仏サンクルー大賞、25年豪タンクレッドSとG1を4勝。昨年香港ヴァーズは2着に入っている。大手ブックメーカーの英ウィリアムヒル社は5番人気の11倍に設定していた。11月28日に英国のサウスウェル競馬場で出走し、オールウェザー2220メートルのチャーチルS（リステッド）で勝利を収めている。

同レースの日本馬はアーバンシック（牡4＝武井）が選出されている。

香港国際競走の選出馬は以下の通り。

【香港スプリント＝芝1200メートル】カーインライジング、サトノレーヴ、ラッキースワイネス、ヘリオスエクスプレス、ウインカーネリアン、ファストネットワーク、カーデム、ラッキーウィズユー、ビューティーウェイヴス、レイジングブリザード、トモダチココロエ、ヴンダバー、ディヴァーノ

【香港マイル＝芝1600メートル】ソウルラッシュ、ヴォイッジバブル、ドックランズ、ビューティージョイ、ギャラクシーパッチ、ボーヴァティエ、ハッピートゥギャザー、レッドライオン、サンライトパワー、マイウィッシュ、コパートナープランス、パッチオブシータ、ザライオンインウィンター、エンブロイダリー、補欠馬→プレイフォーミル、マッシヴソヴリン（回避）

【香港カップ＝芝2000メートル】カランダガン（回避）、ロマンチックウォリアー、ベラジオオペラ、ローシャムパーク、ロードデルレイ、ガレン、ストレートアロン、チェンチェングローリー、シャンワー（回避）、マッシヴソヴリン、キジサナ

【香港ヴァーズ＝芝2400メートル】ロスアンゼルス、アルリファー、ジアヴェロット、ゴリアット、ソジー、ドバイオナー（回避）、アーバンシック、エンスード、エイドン、モーメンツインタイム、バンドルアワード、カーインジェネレーション