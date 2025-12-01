活動を休止していたグローバルボーイズグループ・JO1の鶴房汐恩さん（24）が12月31日で事務所との契約を満了し、グループ活動を終了することが1日、公式サイトで発表されました。

公式サイトでは「このたび、弊社所属の鶴房汐恩は、2025年12月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます」と発表。

続けて「活動休止期間中、再開の可能性について、本人と弊社および他のメンバーで再三協議を重ねてまいりました。その結果、本人から、ファンの皆さま、メンバー、関係者の皆さまに対しての深い悔悟の念に加え、契約ならびに活動終了の強い意向が示されました。弊社といたしまして、その意向を尊重し、今回の結論に至りました」と経緯を説明しています。

鶴房さんも公式サイトでコメントを発表し「活動休止をしてから約5ヶ月が経ちました。この期間で色々考える時間もあり、契約の更新をせず、JO1の活動を終了するという判断をいたしました」と報告。

続けて「復帰を待っていてくださったJAMの方々には悲しい思いをさせてしまうことは重々承知しています。ですが、僕自身の中で考え、自分自身を問いただし、気持ちの整理がついたので満了をもって活動を終了するという決断に至りました」と心境を明かしています。

鶴房さんは5月にオンラインカジノを利用していた過去が判明、その後活動を休止していました。

【鶴房汐恩さんのコメント全文】

鶴房汐恩より皆さまへ

JAMの皆さま、お久しぶりです。鶴房汐恩です。

活動休止をしてから約5ヶ月が経ちました。

この期間で色々考える時間もあり、契約の更新をせず、JO1の活動を終了するという判断をいたしました。

復帰を待っていてくださったJAMの方々には悲しい思いをさせてしまうことは重々承知しています。

ですが、僕自身の中で考え、自分自身を問いただし、気持ちの整理がついたので満了をもって活動を終了するという決断に至りました。

メンバーのことは今も大好きですし、JAMのみんなのことも大好きです。感謝してもしきれないと思っております。

これからもメンバーの活動を応援していきます。同じ活動ができなくなりますが心は一つです。

JAMの皆さま、オーディションも含めて約6年半の間、僕を、そしてJO1のメンバーとして応援してくださってありがとうございました。みんな大好きです。